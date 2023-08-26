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Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:22 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/inspektory-1892344454.html
Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники
Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники - РИА Новости, 26.08.2023
Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники
Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно в зоне проведения спецоперации обеспечивают безопасность движения военной... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T05:22
2023-08-26T05:22
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно в зоне проведения спецоперации обеспечивают безопасность движения военной техники, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Ежедневно военные автоинспекторы обеспечивают безопасность движения воинских колонн по дорогам общего пользования, отражение диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков на маршруте движения российской техники. В круглосуточном режиме на постах организована совместная служба в преодолении водителями опасных маршрутов и участков дорог", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что военнослужащие военной автоинспекции ЦВО встретили 81-ю годовщину со дня образования службы в зоне проведения специальной военной операции. "В ЦВО отмечают высокую эффективность и самоотверженность действий специалистов ВАИ в ходе проведения СВО. Многие военнослужащие ВАИ были удостоены государственных и ведомственных наград", - рассказали в Минобороны. В России 26 августа отмечается День военного автоинспектора. Именно в этот день в 1942 году по приказу Главного управления автомобильной и дорожной службы Красной Армии было сформировано первое подразделение военной автомобильной инспекции.
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892343723.html
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россия, центральный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность
Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники

МО: военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ
Военнослужащие Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно в зоне проведения спецоперации обеспечивают безопасность движения военной техники, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Ежедневно военные автоинспекторы обеспечивают безопасность движения воинских колонн по дорогам общего пользования, отражение диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков на маршруте движения российской техники. В круглосуточном режиме на постах организована совместная служба в преодолении водителями опасных маршрутов и участков дорог", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что военнослужащие военной автоинспекции ЦВО встретили 81-ю годовщину со дня образования службы в зоне проведения специальной военной операции.
"В ЦВО отмечают высокую эффективность и самоотверженность действий специалистов ВАИ в ходе проведения СВО. Многие военнослужащие ВАИ были удостоены государственных и ведомственных наград", - рассказали в Минобороны.
В России 26 августа отмечается День военного автоинспектора. Именно в этот день в 1942 году по приказу Главного управления автомобильной и дорожной службы Красной Армии было сформировано первое подразделение военной автомобильной инспекции.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округБезопасность
 
 
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