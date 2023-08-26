https://ria.ru/20230826/inspektory-1892344454.html

Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники

Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники - РИА Новости, 26.08.2023

Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники

Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно в зоне проведения спецоперации обеспечивают безопасность движения военной... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T05:22

2023-08-26T05:22

2023-08-26T05:22

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887645827_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_e3c53bc1a1a9fe79ab29320841dba290.jpg

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно в зоне проведения спецоперации обеспечивают безопасность движения военной техники, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Ежедневно военные автоинспекторы обеспечивают безопасность движения воинских колонн по дорогам общего пользования, отражение диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков на маршруте движения российской техники. В круглосуточном режиме на постах организована совместная служба в преодолении водителями опасных маршрутов и участков дорог", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что военнослужащие военной автоинспекции ЦВО встретили 81-ю годовщину со дня образования службы в зоне проведения специальной военной операции. "В ЦВО отмечают высокую эффективность и самоотверженность действий специалистов ВАИ в ходе проведения СВО. Многие военнослужащие ВАИ были удостоены государственных и ведомственных наград", - рассказали в Минобороны. В России 26 августа отмечается День военного автоинспектора. Именно в этот день в 1942 году по приказу Главного управления автомобильной и дорожной службы Красной Армии было сформировано первое подразделение военной автомобильной инспекции.

https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892343723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный военный округ, безопасность