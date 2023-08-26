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Процедура выборов президента Габона

Процедура выборов президента Габона - РИА Новости, 26.08.2023

Процедура выборов президента Габона

В соответствии с Конституцией Габона (1991) президент республики является главой государства. Он является гарантом национальной независимости, территориальной... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:02

2023-08-26T02:02

2023-08-26T02:02

справки

габон

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В соответствии с Конституцией Габона (1991) президент республики является главой государства. Он является гарантом национальной независимости, территориальной целостности, соблюдения международных соглашений и договоров. Президент республики является держателем высшей исполнительной власти. Президентом республики может быть избран гражданин Габона, достигший 30 лет, не имеющий гражданства другого государства, не ограниченный в гражданских и политических правах.Граждане с приобретенным гражданством Габона не могут баллотироваться в качестве кандидата на пост президента республики. Это могут сделать только его потомки, которые непрерывно жили в Габоне, начиная с четвертого поколения. Срок полномочий президента – пять лет.Кандидат может выдвигаться на выборах президента как от политической партии, так и быть независимым.Кандидату на президентских выборах необходимо внести избирательный залог в размере десяти миллионов франков КФА. Депозит возвращается в размере 100% избранному кандидату; 50% – кандидатам, набравшим не менее 10% поданных голосов. Депозиты кандидатов, набравших менее 10% поданных голосов, перечисляются в государственную казну.Выборы президента Габона проводятся в течение одного дня не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента.На президентских выборах вся страна, включая дипломатические и консульские миссии и представительства за рубежом, является единым избирательным округом.Правом голоса обладают дееспособные граждане Габона, достигшие 18 лет.Не могут участвовать в выборах граждане, ограниченные в правах за нарушение избирательного законодательства, осужденные за тяжелые преступления, нереабилитированные банкроты и др.Каждый избиратель должен получить удостоверение избирателя. Оно является личным и бессрочным. Новая карта выдается по требованию избирателю только в случае порчи, утраты. В случае необходимости власти могут объявить общее или частичное обновление карт избирателя. В год выборов карточка избирателя выдается новым избирателям не позднее, чем за 24 часа до выборов.Предвыборная агитация начинается за 14 дней до дня голосования.Выборы президента проводятся в субботу, однако, если на этот день выпадает официальный праздник или если того требуют обстоятельства, голосование может состояться либо на следующий день, либо в другой день, объявленный по этому случаю нерабочим днем.В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 18.00.Время закрытия может быть сокращено, если все избиратели, зарегистрированные в списках избирателей соответствующего избирательного участка, воспользовались своим правом голоса.Время закрытия избирательного участка может быть отложено, в частности, в случае беспорядков, послуживших основанием для приостановки избирательных процессов, на срок, равный продолжительности приостановки. Время закрытия участка также может быть отложено, если не все избиратели, находящиеся на участке, успели проголосовать.В случае продления работы избирательного участка он должен быть закрыт не позднее 20.00.На избирательном участке могут присутствовать максимум три наблюдателя, которые назначаются "по паритету ": один от большинства, другой от оппозиции и третий от независимых кандидатов.Каждый гражданин голосует личном на избирательном участке по месту регистрации.Избирателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и карточку избирателя. В случае утраты карточки избирателя зарегистрированный избиратель допускается к голосованию только после проверки его регистрации.Голосование тайное. Сделав выбор, избиратель кладет бюллетень в конверт и проходит к председателю избирательного участка. Затем председатель открывает урну для голосования, избиратель самостоятельно опускает конверт, а председатель громко произносит: "проголосовал". Затем избиратель расписывается в списке избирателей перед своей фамилией, в его карточке избирателя проставляется дата, а на руку наносится отметка несмываемыми чернилами.Любой избиратель с инвалидностью имеет право на помощь другого избирателя по своему выбору.Избиратели, которые по состоянию здоровья или физическому состоянию не могут в день выборов посетить избирательный участок, могут оформить доверенность на голосование.Оформить доверенность на голосование также могут лица, находящиеся в предварительном заключении; заключенные, отбывающие наказание, не влекущее избирательной дисквалификации; а также граждане, доказавшие, что их профессиональные или семейные обстоятельства не позволяют им присутствовать в день голосования на избирательном участке.Доверенное лицо должно обладать избирательными правами и быть зарегистрированным в том же избирательном списке и на том же избирательном участке, что и доверитель.Возможно голосование только по одной доверенности. В доверенности должны быть указаны фамилии, имена, дата и место рождения, место жительства доверителя и доверенного лица.На избирательном участке гражданин, голосующий по доверенности, должен предъявить свою карточку избирателя, доверенность, а также карточку избирателя доверителя или его удостоверение личности. Доверенность прикрепляется к избирательному протоколу.Выборы президента проводятся в один тур, победитель определяется относительным большинством голосов.При отсутствии разногласий Конституционный суд провозглашает избранного президента на девятый день после объявления результатов выборов. В случае возникновения спора решение Конституционного суда вступает в силу в течение максимум 15 дней с восьмого дня после объявления результатов. В случае смерти или недееспособности действующего президента, который не был переизбран, избранный президент немедленно вступает в должность. При вступлении в должность избранный президент Габона торжественно приносит присягу перед Конституционным судом в присутствии парламента.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

габон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, габон