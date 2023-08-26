https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html

В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате

В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате - РИА Новости, 26.08.2023

В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате

В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T20:55

2023-08-26T20:55

2023-08-26T22:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сотрудниками полиции Юго-Западного округа Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на ребенка", — говорится в публикации.В столичной прокуратуре заявили, что нарушителем оказался 17-летний житель района Южное Бутово.В субботу днем ведомство опубликовало видео, на котором видно, как электросамокат сбивает пятилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.Как рассказал отец пострадавшего, виновник происшествия сначала остановился, но затем скрылся с места ЧП.

https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва