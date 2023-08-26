https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:55
2023-08-26T20:55
2023-08-26T22:41
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сотрудниками полиции Юго-Западного округа Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на ребенка", — говорится в публикации.В столичной прокуратуре заявили, что нарушителем оказался 17-летний житель района Южное Бутово.В субботу днем ведомство опубликовало видео, на котором видно, как электросамокат сбивает пятилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.Как рассказал отец пострадавшего, виновник происшествия сначала остановился, но затем скрылся с места ЧП.
https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате
Полиция задержала водителя самоката, наехавшего на 5-летнего ребенка в Москве
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале
МВД Медиа.
"Сотрудниками полиции Юго-Западного округа Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на ребенка", — говорится в публикации.
В столичной прокуратуре заявили, что нарушителем оказался 17-летний житель района Южное Бутово.
В субботу днем ведомство опубликовало видео, на котором видно, как электросамокат сбивает пятилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.
Как рассказал отец пострадавшего, виновник происшествия сначала остановился, но затем скрылся с места ЧП.
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве