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В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате - РИА Новости, 26.08.2023
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20:55 26.08.2023 (обновлено: 22:41 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:55
2023-08-26T22:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сотрудниками полиции Юго-Западного округа Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на ребенка", — говорится в публикации.В столичной прокуратуре заявили, что нарушителем оказался 17-летний житель района Южное Бутово.В субботу днем ведомство опубликовало видео, на котором видно, как электросамокат сбивает пятилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.Как рассказал отец пострадавшего, виновник происшествия сначала остановился, но затем скрылся с места ЧП.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на самокате

Полиция задержала водителя самоката, наехавшего на 5-летнего ребенка в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Москве задержали подростка, сбившего пятилетнего ребенка на электросамокате, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"Сотрудниками полиции Юго-Западного округа Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на ребенка", — говорится в публикации.
В столичной прокуратуре заявили, что нарушителем оказался 17-летний житель района Южное Бутово.
В субботу днем ведомство опубликовало видео, на котором видно, как электросамокат сбивает пятилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.
Как рассказал отец пострадавшего, виновник происшествия сначала остановился, но затем скрылся с места ЧП.
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