https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892390018.html
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
В Южном Бутово в Москве неизвестный на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:01
2023-08-26T14:01
2023-08-26T14:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Южном Бутово в Москве неизвестный на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.На опубликованном видео видно, что на самокате ехали два человека. После наезда на ребенка находящиеся рядом прохожие попытались задержать их. На моменте, когда одного из участников происшествия подводят к пострадавшему мальчику, запись обрывается."Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что ребенка доставили в больницу. Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
В Москве мужчина на электросамокате сбил 5-летнего ребёнка и скрылся
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В Южном Бутово в Москве неизвестный на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
На опубликованном видео видно, что на самокате ехали два человека. После наезда на ребенка находящиеся рядом прохожие попытались задержать их. На моменте, когда одного из участников происшествия подводят к пострадавшему мальчику, запись обрывается.
"Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается", — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что ребенка доставили в больницу.
Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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