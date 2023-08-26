https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892390018.html

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся - РИА Новости, 26.08.2023

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

В Южном Бутово в Москве неизвестный на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:01

2023-08-26T14:01

2023-08-26T14:51

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808394481_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_7e73c1f6bfa5bee65594b7923021fb20.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Южном Бутово в Москве неизвестный на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.На опубликованном видео видно, что на самокате ехали два человека. После наезда на ребенка находящиеся рядом прохожие попытались задержать их. На моменте, когда одного из участников происшествия подводят к пострадавшему мальчику, запись обрывается."Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что ребенка доставили в больницу. Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230823/shtraf-1891824255.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва