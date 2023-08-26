https://ria.ru/20230826/dtp-1892383476.html

В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами

В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами - РИА Новости, 26.08.2023

В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами

Сотрудники МЧС России спасли пятерых туристов, попавших в ДТП на одном из перевалов в Северной Осетии, сообщает МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:06

2023-08-26T13:06

2023-08-26T13:06

туризм

происшествия

республика северная осетия - алания

москва

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли пятерых туристов, попавших в ДТП на одном из перевалов в Северной Осетии, сообщает МЧС РФ по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в 10.24 мск на 10 километре дороги "Фиагдон - Даргавс". "Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил опрокидывание в кювет, пострадали пять человек. Все они туристы: три женщины из г. Москва, одна - из г. Тольятти и мужчина-водитель из г. Пятигорск", - говорится в сообщении ведомства.Как добавляют в ведомстве, пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения республики для оказания медицинской помощи. В устранении дорожно-транспортного происшествия от МЧС России задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика северная осетия - алания, москва, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)