https://ria.ru/20230826/dtp-1892383476.html
В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами
В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами - РИА Новости, 26.08.2023
В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами
Сотрудники МЧС России спасли пятерых туристов, попавших в ДТП на одном из перевалов в Северной Осетии, сообщает МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:06
2023-08-26T13:06
2023-08-26T13:06
туризм
происшествия
республика северная осетия - алания
москва
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли пятерых туристов, попавших в ДТП на одном из перевалов в Северной Осетии, сообщает МЧС РФ по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в 10.24 мск на 10 километре дороги "Фиагдон - Даргавс". "Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил опрокидывание в кювет, пострадали пять человек. Все они туристы: три женщины из г. Москва, одна - из г. Тольятти и мужчина-водитель из г. Пятигорск", - говорится в сообщении ведомства.Как добавляют в ведомстве, пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения республики для оказания медицинской помощи. В устранении дорожно-транспортного происшествия от МЧС России задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика северная осетия - алания, москва, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания, Москва, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северной Осетии опрокинулась машина с туристами
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов, попавших в ДТП в Северной Осетии