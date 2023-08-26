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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 26.08.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:56
2023-08-26T10:56
2023-08-26T10:56
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 г. р.", - написал Кулемзин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Кулемзин: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка