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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/donetsk-1892364537.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 26.08.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:56
2023-08-26T10:56
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 г. р.", - написал Кулемзин.
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Кулемзин: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 г. р.", - написал Кулемзин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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