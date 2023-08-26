ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами калибра 155 миллиметров
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными снарядами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> 23:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
ВСУ выпустили по столице ДНР три натовских снаряда, а по Ясиноватскому району — восемь таких боеприпасов.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.