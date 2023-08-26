https://ria.ru/20230826/donetsk-1892345297.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными снарядами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T06:08

2023-08-26T06:08

2023-08-26T09:37

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

безопасность

петровский район

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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными снарядами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> 23:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.ВСУ выпустили по столице ДНР три натовских снаряда, а по Ясиноватскому району — восемь таких боеприпасов.Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.

https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892344586.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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Максим Горбачев

донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, безопасность, петровский район