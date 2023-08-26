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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 26.08.2023 (обновлено: 09:37 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/donetsk-1892345297.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными снарядами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T06:08
2023-08-26T09:37
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
безопасность
петровский район
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными снарядами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению &lt;...&gt; 23:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в публикации.ВСУ выпустили по столице ДНР три натовских снаряда, а по Ясиноватскому району — восемь таких боеприпасов.Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, безопасность, петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Петровский район
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными снарядами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> 23:10 — населенный пункт Кураховка город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.

ВСУ выпустили по столице ДНР три натовских снаряда, а по Ясиноватскому району — восемь таких боеприпасов.

Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОБезопасностьПетровский район
 
 
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