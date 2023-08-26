https://ria.ru/20230826/blagoustroystvo-1892910771.html
Спортивный кластер появится в рамках благоустройства участка "Парка Яуза"
Спортивный кластер появится в рамках благоустройства участка "Парка Яуза" - РИА Новости, 29.08.2023
Спортивный кластер появится в рамках благоустройства участка "Парка Яуза"
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят современный спортивный кластер в рамках благоустройства участка "Парка Яуза" вдоль Сельскохозяйственной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-26T17:25
2023-08-26T17:25
2023-08-29T15:35
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петр бирюков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят современный спортивный кластер в рамках благоустройства участка "Парка Яуза" вдоль Сельскохозяйственной улицы на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза". В настоящее время проводится первый этап благоустройства участка правого берега рек Чермянка и Яуза вдоль Сельскохозяйственной улицы. В зону работ вошло пространство от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки, площадь работ составит более 20 гектаров", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что в зоне благоустройства установили ограждение, растущие деревья защитили специальными коробами. "Для любителей активного отдыха сделаем спортивный кластер, в его состав войдут площадки для игры в волейбол и стритбол, зона с тренажерами, места для воркаута и пинг-понга. Приведем в порядок площадки для игры в бадминтон и пляжный волейбол. На этом участке парка обновляем старые и создаем новые дорожки, вдоль которых поставим лавочки и перголы с подвесными качелями, организуем зону со столами для игры в шахматы. Кроме того, ведется обустройство веломаршрута протяженностью более 900 метров", - добавил заммэра. В рамках проекта отремонтируют две детские площадки. На первой появятся полоса препятствий, большая канатная башня с горкой, карусели и качели. Вторую превратят в детский кластер с двухуровневой организацией пространства. Бирюков сообщил, что запланировано устройство экотропы вдоль реки Яузы. С учетом сложного рельефа настил сделают только в низинных местах, он будет связан с общим пешеходным пространством участка. В стойках перильных ограждений смонтируют архитектурную подсветку.
https://realty.ria.ru/20230825/kapremont-1892032789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят современный спортивный кластер в рамках благоустройства участка "Парка Яуза" вдоль Сельскохозяйственной улицы на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза". В настоящее время проводится первый этап благоустройства участка правого берега рек Чермянка и Яуза вдоль Сельскохозяйственной улицы. В зону работ вошло пространство от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки, площадь работ составит более 20 гектаров", - заявил он.
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Бирюков подчеркнул, что в зоне благоустройства установили ограждение, растущие деревья защитили специальными коробами.
"Для любителей активного отдыха сделаем спортивный кластер, в его состав войдут площадки для игры в волейбол и стритбол, зона с тренажерами, места для воркаута и пинг-понга. Приведем в порядок площадки для игры в бадминтон и пляжный волейбол. На этом участке парка обновляем старые и создаем новые дорожки, вдоль которых поставим лавочки и перголы с подвесными качелями, организуем зону со столами для игры в шахматы. Кроме того, ведется обустройство веломаршрута протяженностью более 900 метров", - добавил заммэра.
В рамках проекта отремонтируют две детские площадки. На первой появятся полоса препятствий, большая канатная башня с горкой, карусели и качели. Вторую превратят в детский кластер с двухуровневой организацией пространства.
Бирюков
сообщил, что запланировано устройство экотропы вдоль реки Яузы. С учетом сложного рельефа настил сделают только в низинных местах, он будет связан с общим пешеходным пространством участка. В стойках перильных ограждений смонтируют архитектурную подсветку.