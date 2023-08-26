https://ria.ru/20230826/abkhaziya-1892362183.html
Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания
Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания - РИА Новости, 26.08.2023
Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания
Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:45
2023-08-26T10:45
2023-08-26T13:12
россия
абхазия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики, отметив, что страна добилась значительных успехов в построении демократической государственности и национальной экономики. "Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия... За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач. "Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания", - заключил российский лидер. Глава государства также направил поздравление президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости вашей страны... Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент подчеркнул важность для России реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты югоосетинского народа.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Южная Осетия будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и развивать партнерское взаимодействие на международной арене."От души желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, счастья и благополучия", - заключил президент.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, в мире
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Аслан Бжания, В мире
Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания
Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии с 15-й годовщиной независимости
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой
президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики, отметив, что страна добилась значительных успехов в построении демократической государственности и национальной экономики.
"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия... За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.
"Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания", - заключил российский лидер.
В Абхазии назвали сумму российской финпомощи с 2008 года
Глава государства также направил поздравление президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.
Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости вашей страны... Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул важность для России реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты югоосетинского народа.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Южная Осетия будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и развивать партнерское взаимодействие на международной арене.
"От души желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, счастья и благополучия", - заключил президент.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии