https://ria.ru/20230826/abkhaziya-1892362183.html

Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания

Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания - РИА Новости, 26.08.2023

Путин поздравил Абхазию с 15-летием международного признания

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:45

2023-08-26T10:45

2023-08-26T13:12

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики, отметив, что страна добилась значительных успехов в построении демократической государственности и национальной экономики. "Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия... За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач. "Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания", - заключил российский лидер. Глава государства также направил поздравление президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости вашей страны... Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент подчеркнул важность для России реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты югоосетинского народа.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Южная Осетия будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и развивать партнерское взаимодействие на международной арене."От души желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, счастья и благополучия", - заключил президент.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20230821/finpomosch-1891295863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, в мире