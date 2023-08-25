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На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!" - РИА Новости, 25.08.2023
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09:39 25.08.2023
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На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!"
На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!" - РИА Новости, 25.08.2023
На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!"
Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:39
2023-08-25T09:39
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москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным. "Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения", - добавил он. Бирюков пояснил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились с частичным перекрытием движения в ночное время, когда ниже трафик.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!"

Около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак "Осторожно, дети!
Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак Осторожно, дети! - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак "Осторожно, дети!
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - заявил он.
Бирюков подчеркнул, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.
"Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения", - добавил он.
Бирюков пояснил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились с частичным перекрытием движения в ночное время, когда ниже трафик.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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