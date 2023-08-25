https://ria.ru/20230825/znaki-1892144825.html

На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!"

На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!" - РИА Новости, 25.08.2023

На московские дороги нанесли новые знаки "Осторожно, дети!"

Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:39

2023-08-25T09:39

2023-08-25T09:39

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петр бирюков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным. "Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения", - добавил он. Бирюков пояснил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились с частичным перекрытием движения в ночное время, когда ниже трафик.

https://ria.ru/20230824/shkola-1892091428.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков