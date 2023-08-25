https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html

Жертва украинских спецслужб рассказала, как поджигала военкомат

Жертва украинских спецслужб рассказала, как поджигала военкомат - РИА Новости, 25.08.2023

Жертва украинских спецслужб рассказала, как поджигала военкомат

ФСБ России опубликовала видео, в котором жертвы украинских спецслужб рассказывают, как их обманом вынудили поджигать военкоматы – злоумышленники подробно... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:47

2023-08-25T12:47

2023-08-25T12:47

фсб

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео, в котором жертвы украинских спецслужб рассказывают, как их обманом вынудили поджигать военкоматы – злоумышленники подробно инструктировали их, как, где и в каких количествах покупать горючие вещества и как их в дальнейшем использовать. Ранее ФСБ России сообщила, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в РФ стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о "быстром заработке" и сулящие за работу 10-20 тысяч рублей. Также украинские спецслужбы совершают мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК, МВД или ФСБ", с помощью психологических манипуляций убеждают своих жертв перевести сбережения на "безопасные счета" (и де-факто профинансировать украинские войска) или склоняют к поджогам. Одна из жертв из Казани рассказала, что мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка, позвонили ей и убеждали в том, что на её имя кто-то пытался взять кредит, причём все личные данные жертвы они назвали правильно. После этого был звонок от "Следственного комитета", в ходе которого ей сообщили, что дальше общаться будет некий Дмитрий. Дмитрий после долгих расспросов начал выяснять у жертвы, есть ли у неё горючие вещества и умеет ли она готовить и пользоваться зажигательными смесями. Когда россиянка ответила ему, что не умеет, Дмитрий рассказал, что и сам не знает, но уточнит. Позднее он убедил девушку купить "розжиг", тряпку и стеклотару. Добравшись до магазина, она ещё раз связалась с мошенниками, которые дали ей указание купить тормозную жидкость и растворитель определённого номера. "Я взяла масло, взяла тряпку, масло машинное, в пластиковой (таре), три растворителя", - рассказала она. Ещё одна девушка рассказала оперативникам, что мошенники убедили её в том, что "если вот так сделаешь, то приедет полиция и задержит человека, кто на тебя перевёл свои кредиты". Они же надоумили её кинуть бутылку с зажигательной смесью к дверям здания, у которого её впоследствии и задержали. Она также призналась, что беседовала со злоумышленниками в течение недели. Пожилая жительница Калуги рассказала, как мошенник, представившийся сотрудником "Сбера", пытался убедить её в том, что некий злоумышленник от имени её племянника в Москве пытается по доверенности получить деньги, объясняя это тем, что будущая жертва мошенников находится в тяжёлом состоянии. Она в ответ попыталась рассказать, что у неё нет ни племянников в Москве, ни счетов в Сбербанке. Далее позвонивший ей "сотрудник Центробанка" убедил женщину снять деньги со своих счетов и перевести на другие счета через терминал Альфа-банка. После этого мошенники заставили женщину попытаться взять кредит в Совкомбанке, в чём ей отказали. Далее её пытались вынудить "обезопасить" и счёт мужа. Она взяла у мужа полмиллиона рублей и перевела перевела их на указанные реквизиты. "Я решила, что на этом дело кончилось. Но позвонил мне опять Роман Валентинович (так представился один из мошенников) и сказал, что нужно ещё и кредитный потенциал закрыть. Когда он назвал сумму, мне плохо стало, потому что сумма была 900 тысяч рублей. Я ему сказала, что категорически не у кого мне ни занять этих денег, ни попросить, ничего. Этих денег я не найду никогда, их нет ни у сына, ни у кого", - рассказала жертва украинских спецслужб. После этого по телефону ей объяснили, что найден альтернативный выход – женщина должна сделать "хорошее для своей Родины" и устроить "переполох" у военкомата, в котором якобы находятся люди, желающие воевать за Украину. "У меня вот такое ощущение, что меня кто-то за руку вёл. Он мне указал, в какой магазин пойти, что купить, как дальше действовать. И сфотографировать вход в военкомат, переслать всё это ему по ватсапу, потом открыть четыре бутылки растворителя, облить окно, поджечь, попытаться газовым баллоном разбить, при этом сделать так, чтобы телефон мой стоял так, чтобы он всё это видел. На этом всё дело кончилось, потому что полыхнуло у меня всё, вся моя сумка со всеми этими растворителями", - рассказала женщина.

https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html

https://ria.ru/20230811/spetssluzhby-1889553065.html

https://ria.ru/20230812/arest-1889700733.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, россия, украина