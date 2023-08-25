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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 25.08.2023
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу у берегов главного японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS), РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:36
2023-08-25T02:36
2023-08-25T02:36
япония
хонсю (остров)
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу у берегов главного японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS), Землетрясение было зафиксировано в 22.48 по времени UTC (1.48 мск). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 115 километрах к востоку от населенного пункта Ямада с населением 15 195 человек, очаг залегал на глубине 35 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20230824/zemletryasenie-1891892027.html
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япония, хонсю (остров), в мире
Япония, Хонсю (остров), В мире
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
USGS: у берегов японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,8