Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ
Spiegel: ФРГ не приняла мер по защите "Севпотоков", несмотря на предупреждения
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на предупреждения о возможности терактов от зарубежных спецслужб, говорится в новом материале телеканала ZDF и издания Spiegel.
Ранее сообщалось, что военная разведка Нидерландов получила информацию о том, что группа из шести человек, связанных с Украиной, готовила атаку на газопроводы. Голландцы передали информацию ЦРУ, а американцы проинформировали Федеральную разведывательную службу (BND) Германии. Сообщалось, что атака может произойти в июне 2022 года.
"Поскольку упомянутый информатором временной интервал миновал и никакого нападения не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году, как узнали ZDF и Spiegel", - пишет ZDF.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.