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Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
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15:08 25.08.2023 (обновлено: 16:21 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/zaschita-1892228824.html
Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ
Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ
Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на предупреждения о возможности терактов... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:08
2023-08-25T16:21
в мире
сша
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на предупреждения о возможности терактов от зарубежных спецслужб, говорится в новом материале телеканала ZDF и издания Spiegel. Ранее сообщалось, что военная разведка Нидерландов получила информацию о том, что группа из шести человек, связанных с Украиной, готовила атаку на газопроводы. Голландцы передали информацию ЦРУ, а американцы проинформировали Федеральную разведывательную службу (BND) Германии. Сообщалось, что атака может произойти в июне 2022 года. "Поскольку упомянутый информатором временной интервал миновал и никакого нападения не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году, как узнали ZDF и Spiegel", - пишет ZDF. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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сша
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Екатерина Зайцева
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в мире, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ

Spiegel: ФРГ не приняла мер по защите "Севпотоков", несмотря на предупреждения

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на предупреждения о возможности терактов от зарубежных спецслужб, говорится в новом материале телеканала ZDF и издания Spiegel.
Ранее сообщалось, что военная разведка Нидерландов получила информацию о том, что группа из шести человек, связанных с Украиной, готовила атаку на газопроводы. Голландцы передали информацию ЦРУ, а американцы проинформировали Федеральную разведывательную службу (BND) Германии. Сообщалось, что атака может произойти в июне 2022 года.
"Поскольку упомянутый информатором временной интервал миновал и никакого нападения не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году, как узнали ZDF и Spiegel", - пишет ZDF.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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14 июля, 11:04
 
В миреСШАСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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