https://ria.ru/20230825/zaschita-1892228824.html

Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ

Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023

Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ

Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на предупреждения о возможности терактов... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:08

2023-08-25T15:08

2023-08-25T16:21

в мире

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сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на предупреждения о возможности терактов от зарубежных спецслужб, говорится в новом материале телеканала ZDF и издания Spiegel. Ранее сообщалось, что военная разведка Нидерландов получила информацию о том, что группа из шести человек, связанных с Украиной, готовила атаку на газопроводы. Голландцы передали информацию ЦРУ, а американцы проинформировали Федеральную разведывательную службу (BND) Германии. Сообщалось, что атака может произойти в июне 2022 года. "Поскольку упомянутый информатором временной интервал миновал и никакого нападения не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году, как узнали ZDF и Spiegel", - пишет ZDF. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884137980.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2