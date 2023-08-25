Путин поручил рассмотреть меры для содействия занятости учащихся
Путин поручил рассмотреть меры содействия занятости учащихся от 14 до 24 лет
© iStock.com / VershininДевушка держит деньги и счет в руке
© iStock.com / Vershinin
Девушка держит деньги и счет в руке. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть меры для содействия занятости учащихся граждан от 14 до 24 лет, включая льготы работодателям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... рассмотреть вопросы... о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Также правительству поручено представить предложения, касающиеся снятия ограничений при приеме на работу обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования для выполнения работ по производству высокотехнологичной продукции. Срок исполнения поручения – 15 октября.