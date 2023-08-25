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Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина - РИА Новости, 25.08.2023
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11:25 25.08.2023 (обновлено: 11:33 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/zaderzhanie-1892164078.html
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина - РИА Новости, 25.08.2023
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина
Посольство России проинформировано 23 августа о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:25
2023-08-25T11:33
россия
финляндия
киев
хельсинки
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Посольство России проинформировано 23 августа о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей, сообщили РИА Новости в пятницу в дипмиссии."Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей. В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало", - сказали в посольстве.Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи, добавили российские дипломаты.Ранее телеканал MTV3 сообщил о задержании в Финляндии гражданина России, утверждая, что задержанным якобы является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891745142.html
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россия, финляндия, киев, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Киев, Хельсинки, В мире
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина

Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина по запросу Киева

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Посольство России проинформировано 23 августа о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей, сообщили РИА Новости в пятницу в дипмиссии.
"Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей. В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало", - сказали в посольстве.
Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи, добавили российские дипломаты.
Ранее телеканал MTV3 сообщил о задержании в Финляндии гражданина России, утверждая, что задержанным якобы является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Финляндия готовит новый пакет поставок Украине
23 августа, 13:53
 
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