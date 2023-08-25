https://ria.ru/20230825/zaderzhanie-1892164078.html
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина - РИА Новости, 25.08.2023
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина
Посольство России проинформировано 23 августа о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:25
2023-08-25T11:25
2023-08-25T11:33
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Посольство России проинформировано 23 августа о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей, сообщили РИА Новости в пятницу в дипмиссии."Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей. В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало", - сказали в посольстве.Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи, добавили российские дипломаты.Ранее телеканал MTV3 сообщил о задержании в Финляндии гражданина России, утверждая, что задержанным якобы является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891745142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, киев, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Киев, Хельсинки, В мире
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина
Посольство в Хельсинки проинформировали о задержании россиянина по запросу Киева
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Посольство России проинформировано 23 августа о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей, сообщили РИА Новости в пятницу в дипмиссии.
"Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей. В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало", - сказали в посольстве.
Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи, добавили российские дипломаты.
Ранее телеканал MTV3 сообщил о задержании в Финляндии гражданина России, утверждая, что задержанным якобы является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР
и ЛНР
в конфликте в Донбассе
в 2014-2015 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
Финляндия готовит новый пакет поставок Украине