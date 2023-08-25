https://ria.ru/20230825/zabota-1892200010.html

Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков

Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2023

Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков

Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:37

2023-08-25T13:37

2023-08-25T13:37

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, с заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственниках, родных и близких. Это постоянная, постоянная тема, причем одна из главных тем, на которой концентрируется президент", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230824/vstrecha-1892041006.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, дмитрий песков, россия