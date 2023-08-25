https://ria.ru/20230825/zabota-1892200010.html
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2023
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков
Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:37
2023-08-25T13:37
2023-08-25T13:37
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, с заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственниках, родных и близких. Это постоянная, постоянная тема, причем одна из главных тем, на которой концентрируется президент", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230824/vstrecha-1892041006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков
Песков назвал заботу о новых регионах и участниках СВО главной темой для Путина
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, с заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственниках, родных и близких. Это постоянная, постоянная тема, причем одна из главных тем, на которой концентрируется президент", - сказал Песков.
Экипаж танка "Алеша" рассказал Путину о своем подвиге