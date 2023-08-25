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Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/zabota-1892200010.html
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2023
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков
Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:37
2023-08-25T13:37
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, с заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственниках, родных и близких. Это постоянная, постоянная тема, причем одна из главных тем, на которой концентрируется президент", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230824/vstrecha-1892041006.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин беспокоится о жизни в новых регионах и участниках СВО, заявил Песков

Песков назвал заботу о новых регионах и участниках СВО главной темой для Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Забота о людях в новых регионах и участниках специальной военной операции - постоянная тема, на которой концентрируется президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, с заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственниках, родных и близких. Это постоянная, постоянная тема, причем одна из главных тем, на которой концентрируется президент", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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