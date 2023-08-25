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Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале - РИА Новости, 25.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:09 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/yamal-1892278669.html
Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале
Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале - РИА Новости, 25.08.2023
Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале
Ремонт самого южного поста ДПС ГИБДД на Ямале — Карамовского — завершается в регионе, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:09
2023-08-25T18:09
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 25 авг — РИА Новости. Ремонт самого южного поста ДПС ГИБДД на Ямале — Карамовского — завершается в регионе, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. "Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход работ на Карамовском посту. Продолжается ремонт самого южного поста ДПС ГИБДД на Ямале. Он расположен на пересечении автомобильных дорог Ноябрьск-Сургут-Муравленко на границе ХМАО и ЯНАО… Сейчас в здании Карамовского поста на площади 200 квадратных метров завершаются ремонтные работы", — говорится в сообщении. Двухэтажное здание построено в 1994 году и ни разу с тех пор капитально не ремонтировалось. Поручение качественно обновить южные ворота Ямала дал губернатор Артюхов в августе прошлого года во время "Честного маршрута" — ежегодной поездки, которую глава региона совершает по округу. Из-за выявленных скрытых дефектов было решено заменить плиты перекрытия между первым и вторым этажами. В здании заменены перегородки, выполнена внутренняя отделка стен на 90%, смонтирована инженерия на 90%. Установлены металлоконструкции новой входной группы. Завершаются фасадные работы, смонтирована новая кровля. Ведутся внутренние отделочные работы помещений двух гаражей, входящих в объект, уточняют власти. Кроме полной замены отделки, инженерии и части конструктива, объект получит обновленный внешний облик. В здании поста установят бронированные окна и двери, а открытый балкон переоборудуют в закрытый с витражами. Для этих работ ожидается поставка материалов с завода-изготовителя. Для дежурства инспекторов строители возведут под балконом специальный всесезонный наблюдательный пост размером два на три метра. Уже сейчас идет монтаж пункта весогабаритного контроля. Система объединит девять пунктов, которые разместят на региональных трассах. Система весогабаритного контроля будет определять тип автомобиля, его размеры и массу. Также специализированная программа будет считывать данные по осевой нагрузке, считать количество колес транспортного средства, измерять его скорость и вычислять направление движения автомобиля, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230824/muravlenko-1892044247.html
https://ria.ru/20230817/yamal-1890685346.html
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов

Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image / Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале
Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image /
Ремонт Карамовского поста ДПС завершается на Ямале
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САЛЕХАРД, 25 авг — РИА Новости. Ремонт самого южного поста ДПС ГИБДД на Ямале — Карамовского — завершается в регионе, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход работ на Карамовском посту. Продолжается ремонт самого южного поста ДПС ГИБДД на Ямале. Он расположен на пересечении автомобильных дорог Ноябрьск-Сургут-Муравленко на границе ХМАО и ЯНАО… Сейчас в здании Карамовского поста на площади 200 квадратных метров завершаются ремонтные работы", — говорится в сообщении.
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Двухэтажное здание построено в 1994 году и ни разу с тех пор капитально не ремонтировалось. Поручение качественно обновить южные ворота Ямала дал губернатор Артюхов в августе прошлого года во время "Честного маршрута" — ежегодной поездки, которую глава региона совершает по округу.
Из-за выявленных скрытых дефектов было решено заменить плиты перекрытия между первым и вторым этажами. В здании заменены перегородки, выполнена внутренняя отделка стен на 90%, смонтирована инженерия на 90%. Установлены металлоконструкции новой входной группы. Завершаются фасадные работы, смонтирована новая кровля. Ведутся внутренние отделочные работы помещений двух гаражей, входящих в объект, уточняют власти.
Кроме полной замены отделки, инженерии и части конструктива, объект получит обновленный внешний облик. В здании поста установят бронированные окна и двери, а открытый балкон переоборудуют в закрытый с витражами. Для этих работ ожидается поставка материалов с завода-изготовителя. Для дежурства инспекторов строители возведут под балконом специальный всесезонный наблюдательный пост размером два на три метра.
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Уже сейчас идет монтаж пункта весогабаритного контроля. Система объединит девять пунктов, которые разместят на региональных трассах. Система весогабаритного контроля будет определять тип автомобиля, его размеры и массу. Также специализированная программа будет считывать данные по осевой нагрузке, считать количество колес транспортного средства, измерять его скорость и вычислять направление движения автомобиля, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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