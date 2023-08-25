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Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии - РИА Новости, 25.08.2023
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16:52 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vstrecha-1892259069.html
Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии
Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии - РИА Новости, 25.08.2023
Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии
Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Москве с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщила... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:52
2023-08-25T16:52
россия
южная осетия
москва
рашид нургалиев
алан гаглоев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Москве с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Обсужден широкий круг российско-южноосетинского взаимодействия в различных сферах. Состоялся также обмен мнениями по проблемам региональной стабильности", - говорится в сообщении.
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россия, южная осетия, москва, рашид нургалиев, алан гаглоев
Россия, Южная Осетия, Москва, Рашид Нургалиев, Алан Гаглоев
Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии

Нургалиев обсудил с лидером Южной Осетии Гаглоевым взаимодействие сторон

© РИА Новости / Фотохост ШОС | Перейти в медиабанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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Рашид Нургалиев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Москве с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Обсужден широкий круг российско-южноосетинского взаимодействия в различных сферах. Состоялся также обмен мнениями по проблемам региональной стабильности", - говорится в сообщении.
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РоссияЮжная ОсетияМоскваРашид НургалиевАлан Гаглоев
 
 
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