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Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии

Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии - РИА Новости, 25.08.2023

Замсекретаря Совбеза Нургалиев встретился с главой Южной Осетии

Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Москве с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщила... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:52

2023-08-25T16:52

2023-08-25T16:52

россия

южная осетия

москва

рашид нургалиев

алан гаглоев

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Москве с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Обсужден широкий круг российско-южноосетинского взаимодействия в различных сферах. Состоялся также обмен мнениями по проблемам региональной стабильности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/vizy-1891653212.html

россия

южная осетия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, южная осетия, москва, рашид нургалиев, алан гаглоев