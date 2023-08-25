https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей" - РИА Новости, 25.08.2023
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"
Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:00
2023-08-25T10:00
2023-08-25T10:00
новости агентства
москва
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892072406_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_1d7a61f90b344e2c27ee3224de875cdd.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". На понятном широкой аудитории языке они рассказывают о сохранении истории, важности традиций, борьбе с пропагандой, развитии науки, экологии, социализации.За счет разнообразного управления (с помощью контроллеров или просто взглядом) VR-проекты агентства доступны в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Современные иммерсивные технологии помогают им избавиться от ощущения зависимости, повысить комфортность повседневной жизни и дают окружающим почувствовать себя на их месте.В мобильной VR-зоне РИА Новости на ВДНХ, позволяющей аудитории "прожить" документалистику дополненной реальности, представлены проекты:Форум "Город безграничных возможностей" проходит на ВДНХ с 24 по 27 августа в рамках Московского урбанистического форума и открывает постоянную экспозицию отечественных передовых ассистивных разработок в павильоне “Феникс”. Он собрал представителей технологического предпринимательства, власти и НКО, ученых и разработчиков, команды кибатлетов, а также пользователей ассистивных устройств для обсуждения актуальных вопросов индустрии и общества.
https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html
https://ria.ru/20230808/konkurs-1888572304.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892072406_317:47:2986:2048_1920x0_80_0_0_7ca352fb813b0cc36d7d3e0ed0dfeaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, москва, риа новости
Новости агентства, Москва, РИА Новости
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". На понятном широкой аудитории языке они рассказывают о сохранении истории, важности традиций, борьбе с пропагандой, развитии науки, экологии, социализации.
За счет разнообразного управления (с помощью контроллеров или просто взглядом) VR-проекты агентства доступны в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Современные иммерсивные технологии помогают им избавиться от ощущения зависимости, повысить комфортность повседневной жизни и дают окружающим почувствовать себя на их месте.
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
В мобильной VR-зоне РИА Новости
на ВДНХ, позволяющей аудитории "прожить" документалистику дополненной реальности, представлены проекты:
- “VR-погружение: Механика аутизма. Почему они так реагируют?”, где каждый может почувствовать и узнать, как воспринимает мир человек с аутизмом в эпизодах сенсорной перегрузки и эмоционального срыва;
- Социальное VR-приложение “Слепые в большой городе”, которое реконструирует то, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди;
- “VR-пространство: Музей исчезнувших картин”, где с помощью функции управления взглядом пользователи видят утраченные шедевры русского искусства — древние иконы и картины великих отечественных художников;
- Выставочная версия VR-квеста “Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”, которая отправляет пользователя в одно из самых опасных морских путешествий XIX века, где он оказывается в центре морских сражений, может выстрелить из пушки с корабля и построить маршрут по звездам;
- VR-реконструкция “Неизвестный знаменосец” переносит пользователя в Берлин мая 1945 года от лица советского солдата. Он должен пробраться по коньку крыши Рейхстага и установить на башне красный стяг.
Форум "Город безграничных возможностей" проходит на ВДНХ с 24 по 27 августа в рамках Московского урбанистического форума и открывает постоянную экспозицию отечественных передовых ассистивных разработок в павильоне “Феникс”. Он собрал представителей технологического предпринимательства, власти и НКО, ученых и разработчиков, команды кибатлетов, а также пользователей ассистивных устройств для обсуждения актуальных вопросов индустрии и общества.
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии