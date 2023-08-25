https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html

РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"

РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей" - РИА Новости, 25.08.2023

РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"

Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:00

2023-08-25T10:00

2023-08-25T10:00

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риа новости

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". На понятном широкой аудитории языке они рассказывают о сохранении истории, важности традиций, борьбе с пропагандой, развитии науки, экологии, социализации.За счет разнообразного управления (с помощью контроллеров или просто взглядом) VR-проекты агентства доступны в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Современные иммерсивные технологии помогают им избавиться от ощущения зависимости, повысить комфортность повседневной жизни и дают окружающим почувствовать себя на их месте.В мобильной VR-зоне РИА Новости на ВДНХ, позволяющей аудитории "прожить" документалистику дополненной реальности, представлены проекты:Форум "Город безграничных возможностей" проходит на ВДНХ с 24 по 27 августа в рамках Московского урбанистического форума и открывает постоянную экспозицию отечественных передовых ассистивных разработок в павильоне “Феникс”. Он собрал представителей технологического предпринимательства, власти и НКО, ученых и разработчиков, команды кибатлетов, а также пользователей ассистивных устройств для обсуждения актуальных вопросов индустрии и общества.

https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html

https://ria.ru/20230808/konkurs-1888572304.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, риа новости