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РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей" - РИА Новости, 25.08.2023
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10:00 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей" - РИА Новости, 25.08.2023
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"
Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:00
2023-08-25T10:00
новости агентства
москва
риа новости
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". На понятном широкой аудитории языке они рассказывают о сохранении истории, важности традиций, борьбе с пропагандой, развитии науки, экологии, социализации.За счет разнообразного управления (с помощью контроллеров или просто взглядом) VR-проекты агентства доступны в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Современные иммерсивные технологии помогают им избавиться от ощущения зависимости, повысить комфортность повседневной жизни и дают окружающим почувствовать себя на их месте.В мобильной VR-зоне РИА Новости на ВДНХ, позволяющей аудитории "прожить" документалистику дополненной реальности, представлены проекты:Форум "Город безграничных возможностей" проходит на ВДНХ с 24 по 27 августа в рамках Московского урбанистического форума и открывает постоянную экспозицию отечественных передовых ассистивных разработок в павильоне “Феникс”. Он собрал представителей технологического предпринимательства, власти и НКО, ученых и разработчиков, команды кибатлетов, а также пользователей ассистивных устройств для обсуждения актуальных вопросов индустрии и общества.
https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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353
60
новости агентства, москва, риа новости
Новости агентства, Москва, РИА Новости

РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"

© РИА НовостиVR-проекты РИА Новости представлены на форуме "Город безграничных возможностей"
VR-проекты РИА Новости представлены на форуме Город безграничных возможностей - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости
VR-проекты РИА Новости представлены на форуме "Город безграничных возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся на ВДНХ Форуме ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". На понятном широкой аудитории языке они рассказывают о сохранении истории, важности традиций, борьбе с пропагандой, развитии науки, экологии, социализации.
За счет разнообразного управления (с помощью контроллеров или просто взглядом) VR-проекты агентства доступны в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Современные иммерсивные технологии помогают им избавиться от ощущения зависимости, повысить комфортность повседневной жизни и дают окружающим почувствовать себя на их месте.
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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В мобильной VR-зоне РИА Новости на ВДНХ, позволяющей аудитории "прожить" документалистику дополненной реальности, представлены проекты:
  • “VR-погружение: Механика аутизма. Почему они так реагируют?”, где каждый может почувствовать и узнать, как воспринимает мир человек с аутизмом в эпизодах сенсорной перегрузки и эмоционального срыва;
  • Социальное VR-приложение “Слепые в большой городе”, которое реконструирует то, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди;
  • “VR-пространство: Музей исчезнувших картин”, где с помощью функции управления взглядом пользователи видят утраченные шедевры русского искусства — древние иконы и картины великих отечественных художников;
  • Выставочная версия VR-квеста “Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”, которая отправляет пользователя в одно из самых опасных морских путешествий XIX века, где он оказывается в центре морских сражений, может выстрелить из пушки с корабля и построить маршрут по звездам;
  • VR-реконструкция “Неизвестный знаменосец” переносит пользователя в Берлин мая 1945 года от лица советского солдата. Он должен пробраться по коньку крыши Рейхстага и установить на башне красный стяг.
Форум "Город безграничных возможностей" проходит на ВДНХ с 24 по 27 августа в рамках Московского урбанистического форума и открывает постоянную экспозицию отечественных передовых ассистивных разработок в павильоне “Феникс”. Он собрал представителей технологического предпринимательства, власти и НКО, ученых и разработчиков, команды кибатлетов, а также пользователей ассистивных устройств для обсуждения актуальных вопросов индустрии и общества.
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