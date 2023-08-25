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Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
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11:59 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892171254.html
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона
Школьники Владивостока из-за циклона, который затопил город, начнут учебный год позже обычного, сообщила мэрия. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:59
2023-08-25T11:59
образование - общество
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Школьники Владивостока из-за циклона, который затопил город, начнут учебный год позже обычного, сообщила мэрия. Ранее Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах. "Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов", - говорится в сообщении. Для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, чтобы они не пропустили программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители будут сами решать, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало затапливать участки и жилые дома, в том числе во Владивостоке. В пятницу пришел циклон, который обрушил на регион сильные ливни. Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" на время была перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений. Без света в городе остались около 70 тысяч человек. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. Для живущих в районе реки Богатая открыли два ПВР, власти призвали людей эвакуироваться.
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образование - общество, владивосток, приморский край
Образование - Общество, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона

Учебный год в школах Владивостока начнется позже из-за затопившего город циклона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Автомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Школьники Владивостока из-за циклона, который затопил город, начнут учебный год позже обычного, сообщила мэрия.
Ранее Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах.
«
"Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов", - говорится в сообщении.
Для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, чтобы они не пропустили программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители будут сами решать, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало затапливать участки и жилые дома, в том числе во Владивостоке. В пятницу пришел циклон, который обрушил на регион сильные ливни.
Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" на время была перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений. Без света в городе остались около 70 тысяч человек. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. Для живущих в районе реки Богатая открыли два ПВР, власти призвали людей эвакуироваться.
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