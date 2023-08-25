https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892171254.html
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона
Школьники Владивостока из-за циклона, который затопил город, начнут учебный год позже обычного, сообщила мэрия. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:59
2023-08-25T11:59
2023-08-25T11:59
образование - общество
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892153232_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_546c60c9cf72e272521e3b9db7e76e2b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Школьники Владивостока из-за циклона, который затопил город, начнут учебный год позже обычного, сообщила мэрия. Ранее Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах. "Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов", - говорится в сообщении. Для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, чтобы они не пропустили программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители будут сами решать, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало затапливать участки и жилые дома, в том числе во Владивостоке. В пятницу пришел циклон, который обрушил на регион сильные ливни. Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" на время была перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений. Без света в городе остались около 70 тысяч человек. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. Для живущих в районе реки Богатая открыли два ПВР, власти призвали людей эвакуироваться.
https://ria.ru/20230825/primore-1892135637.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892153232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9a20d718ee8380598aeaf513793f1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владивосток, приморский край
Образование - Общество, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона
Учебный год в школах Владивостока начнется позже из-за затопившего город циклона
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости.
Школьники Владивостока из-за циклона, который затопил город, начнут учебный год позже обычного, сообщила мэрия
.
Ранее Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах.
«
"Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов", - говорится в сообщении.
Для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, чтобы они не пропустили программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители будут сами решать, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало затапливать участки и жилые дома, в том числе во Владивостоке. В пятницу пришел циклон, который обрушил на регион сильные ливни.
Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" на время была перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений. Без света в городе остались около 70 тысяч человек. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. Для живущих в районе реки Богатая открыли два ПВР, власти призвали людей эвакуироваться.
Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона