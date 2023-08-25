https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892168443.html

Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона

Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023

Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона

Два пункта временного размещения открыли для жителей района Владивостока, который затапливает из-за ливней и сброса воды с водохранилища, сообщила мэрия. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:49

2023-08-25T11:49

2023-08-25T11:49

происшествия

владивосток

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138848_0:69:3059:1790_1920x0_80_0_0_76d03a283b3b502b85f28906865588ac.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Два пункта временного размещения открыли для жителей района Владивостока, который затапливает из-за ливней и сброса воды с водохранилища, сообщила мэрия. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений, из-за этого приостановлено движение внутригородских автобусов также в обоих направлениях. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах Владивостока. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. В районе Богатинского водохранилища на улице Шкотовской ограничен проезд из-за выхода из берегов реки Богатая. "Во Владивостоке развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая…. Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, говорит замглавы Дмитрий Свитайло, идет подтопление территории. Оно вызвано проливными дождями и аварийным, вынужденным сбросом воды с Богатинского водохранилища", - говорится в сообщении. От средней школы №4 до ПВР организованы бесплатные автобусы. В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушились три подпорные стены. Тогда было решено спускать воду с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды. Из берегов вышла река Богатая, часть приусадебных участков оказалась подтоплена. Власти пообещали местным жителям компенсировать ущерб.

https://ria.ru/20230825/primore-1892135637.html

https://ria.ru/20230825/shkoly-1892130497.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край