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Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
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11:49 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892168443.html
Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона
Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона
Два пункта временного размещения открыли для жителей района Владивостока, который затапливает из-за ливней и сброса воды с водохранилища, сообщила мэрия. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:49
2023-08-25T11:49
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Два пункта временного размещения открыли для жителей района Владивостока, который затапливает из-за ливней и сброса воды с водохранилища, сообщила мэрия. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений, из-за этого приостановлено движение внутригородских автобусов также в обоих направлениях. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах Владивостока. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. В районе Богатинского водохранилища на улице Шкотовской ограничен проезд из-за выхода из берегов реки Богатая. "Во Владивостоке развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая…. Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, говорит замглавы Дмитрий Свитайло, идет подтопление территории. Оно вызвано проливными дождями и аварийным, вынужденным сбросом воды с Богатинского водохранилища", - говорится в сообщении. От средней школы №4 до ПВР организованы бесплатные автобусы. В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушились три подпорные стены. Тогда было решено спускать воду с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды. Из берегов вышла река Богатая, часть приусадебных участков оказалась подтоплена. Власти пообещали местным жителям компенсировать ущерб.
https://ria.ru/20230825/primore-1892135637.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке открыли два ПВР из-за циклона

Два ПВР открыли во Владивостоке после сброса воды с водохранилища из-за ливней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Автомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Два пункта временного размещения открыли для жителей района Владивостока, который затапливает из-за ливней и сброса воды с водохранилища, сообщила мэрия.
На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром в пятницу, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений, из-за этого приостановлено движение внутригородских автобусов также в обоих направлениях. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах Владивостока. Седанкинское и Богатинское водохранилища начали контролируемый сброс воды. В районе Богатинского водохранилища на улице Шкотовской ограничен проезд из-за выхода из берегов реки Богатая.
Девушка на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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"Во Владивостоке развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая…. Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, говорит замглавы Дмитрий Свитайло, идет подтопление территории. Оно вызвано проливными дождями и аварийным, вынужденным сбросом воды с Богатинского водохранилища", - говорится в сообщении.
От средней школы №4 до ПВР организованы бесплатные автобусы.
В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушились три подпорные стены. Тогда было решено спускать воду с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды. Из берегов вышла река Богатая, часть приусадебных участков оказалась подтоплена. Власти пообещали местным жителям компенсировать ущерб.
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