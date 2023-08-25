https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892121236.html

Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков

Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.08.2023

Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков

Циклон за несколько часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:37

2023-08-25T04:37

2023-08-25T04:37

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон за несколько часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений, из-за этого приостановлено движение внутригородских автобусов также в обоих направлениях. "Сагород (район Владивостока- ред.) - 84 миллиметра, город – 65 миллиметров", - сказал Чулков отметив, что это данные на 10.00 (03.00 мск). Месячная норма осадков для августа во Владивостоке – 176 миллиметров. Как сообщает краевое УМВД, во Владивостоке из-за затоплений временно перекрыто движение в районе стадиона "Строитель", в районе Лесного переулка, в районе дома №27 по улице Западная. Наиболее затоплены участи дорог на улицах Калинина в районе остановки "Калина Молл", Луговая, Авроровская, Спортивная, Борисенко, Фонтанная, Маковского в направлении за город, также район стадионов "Строитель" и "Динамо". Полиция рекомендует автомобилистам выбирать объездные пути. В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушилось три подпорных стены.

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владивосток

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владивосток, происшествия