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Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков
Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.08.2023
Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков
Циклон за несколько часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:37
2023-08-25T04:37
2023-08-25T04:37
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон за несколько часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений, из-за этого приостановлено движение внутригородских автобусов также в обоих направлениях. "Сагород (район Владивостока- ред.) - 84 миллиметра, город – 65 миллиметров", - сказал Чулков отметив, что это данные на 10.00 (03.00 мск). Месячная норма осадков для августа во Владивостоке – 176 миллиметров. Как сообщает краевое УМВД, во Владивостоке из-за затоплений временно перекрыто движение в районе стадиона "Строитель", в районе Лесного переулка, в районе дома №27 по улице Западная. Наиболее затоплены участи дорог на улицах Калинина в районе остановки "Калина Молл", Луговая, Авроровская, Спортивная, Борисенко, Фонтанная, Маковского в направлении за город, также район стадионов "Строитель" и "Динамо". Полиция рекомендует автомобилистам выбирать объездные пути. В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушилось три подпорных стены.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков
Циклон за пару часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон за несколько часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог. Движение трамваев остановлено. Федеральная дорога "Уссури" перекрыта в районе остановки Седанка в обоих направлениях из-за затоплений, из-за этого приостановлено движение внутригородских автобусов также в обоих направлениях.
"Сагород (район Владивостока- ред.) - 84 миллиметра, город – 65 миллиметров", - сказал Чулков отметив, что это данные на 10.00 (03.00 мск).
Месячная норма осадков для августа во Владивостоке – 176 миллиметров.
Как сообщает краевое УМВД, во Владивостоке из-за затоплений временно перекрыто движение в районе стадиона "Строитель", в районе Лесного переулка, в районе дома №27 по улице Западная. Наиболее затоплены участи дорог на улицах Калинина в районе остановки "Калина Молл", Луговая, Авроровская, Спортивная, Борисенко, Фонтанная, Маковского в направлении за город, также район стадионов "Строитель" и "Динамо". Полиция рекомендует автомобилистам выбирать объездные пути.
В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушилось три подпорных стены.
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