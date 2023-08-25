https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892116124.html

Дороги во Владивостоке затопило после сильных ливней

Дороги во Владивостоке затопило после сильных ливней - РИА Новости, 25.08.2023

Дороги во Владивостоке затопило после сильных ливней

Циклон в пятницу принес ливни во Владивосток, затопил дороги и привел к остановке трамваев в городе. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:40

2023-08-25T02:40

2023-08-25T02:40

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон в пятницу принес ливни во Владивосток, затопил дороги и привел к остановке трамваев в городе. На 25 августа в Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы. В соцсетях местные жители публикуют фото подтоплений. Так, вода скапливается у стадиона "Строитель", в районе остановки "Радиоприбор", на трассе в районе Седанки. На улице Космонавтов припаркованные автомобили затопило почти под крышу, на улице Давыдова из колодца бьет "гейзер". Сообщается о серьезных пробках по всем направлениям. На одном участке дороги сошел грунт. "Трамваи пришлось остановить, на (площади) Луговой подтопление", - сообщили журналистам в мэрии. Там добавили, что все автобусы на маршрутах. "В местах подтоплений стоят, как и весь другой транспорт", - уточнили в администрации. По данным администрации, сильный дождь будет идти в течение всего дня. Ожидается ветер до 20 м/с. Горожан просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Отдыхающим на побережье необходимо покинуть места отдыха, отмечают в мэрии. Автомобилистам не рекомендуют парковать транспорт под подпорными стенами, рекламными конструкциями, большими деревьями и в низинах. На сетях ливневой канализации подняты решетки. В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Подтопленными оказались четыре школы, обрушилось три подпорных стены.

https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html

https://ria.ru/20230823/artem-1891694419.html

владивосток

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владивосток, происшествия