Рейтинг@Mail.ru
Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vklad-1892212403.html
Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых
Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых - РИА Новости, 25.08.2023
Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых
Почта Банк (АО) запустил вклад "Пенсионный" с максимальной ставкой до 11,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:23
2023-08-25T14:23
россия
почта банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_0:310:2930:1958_1920x0_80_0_0_a7a3a3d49548d082054b506db14a08ff.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почта Банк (АО) запустил вклад "Пенсионный" с максимальной ставкой до 11,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Такая доходность действует при открытии депозита на шесть месяцев и переводе в банк пенсии (+1% надбавка к ставке). Базовая ставка по открытым на шесть месяцев депозитам составляет 10,5% годовых, а на 12 месяцев - 8,5% годовых. Однако ее можно увеличить еще на 1%, переведя в банк пенсию. Таким образом максимальные ставки по вкладу "Пенсионный" составят 11,5% на полгода и 9,5% на год. Условия с повышенной ставкой распространяются и на тех клиентов, которые уже получают пенсионные выплаты в Почта Банке. "Сегодня на рынке сложились отличные условия для открытия вкладов: после повышения ключевой ставки доходность по депозитам находится на пиковом уровне", - цитирует руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова пресс-служба кредитной организации. Он добавил, что после повышения ключевой ставки Центральным Банком сильнее всего выросли ставки по краткосрочным вкладам, и порекомендовал не откладывать открытие сберегательных продуктов на долгий срок в ожидании более высоких ставок: в этом случае потери от инфляционных рисков окажутся выше. Проценты по вкладу "Пенсионный" начисляются ежемесячно на сберегательный счет. По истечении срока размещения средства автоматически переводятся на сберегательный счет. Открыть вклад можно в мобильном приложении или в отделении банка. Вклад открывается на сумму от 10 тысяч рублей. Дополнительные взносы допускаются в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления в банк. Пролонгация вклада и частичное снятие средств не предусмотрены. Условия досрочного расторжения договора: пересчет процентов по ставке для досрочного расторжения (0,01%) за весь фактический срок вклада. Реклама АО "Почта Банк" ИНН 3232005484 erid: 4CQwVszH9pUkKdoLHxi
https://ria.ru/20230616/pochta_bank-1878779121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_192130f1294da076da9c54b412353578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, почта банк
Россия, Почта банк

Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почта Банк (АО) запустил вклад "Пенсионный" с максимальной ставкой до 11,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Такая доходность действует при открытии депозита на шесть месяцев и переводе в банк пенсии (+1% надбавка к ставке).
Базовая ставка по открытым на шесть месяцев депозитам составляет 10,5% годовых, а на 12 месяцев - 8,5% годовых. Однако ее можно увеличить еще на 1%, переведя в банк пенсию. Таким образом максимальные ставки по вкладу "Пенсионный" составят 11,5% на полгода и 9,5% на год. Условия с повышенной ставкой распространяются и на тех клиентов, которые уже получают пенсионные выплаты в Почта Банке.
"Сегодня на рынке сложились отличные условия для открытия вкладов: после повышения ключевой ставки доходность по депозитам находится на пиковом уровне", - цитирует руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова пресс-служба кредитной организации.
Почта Банк и DoorHan будут развивать частное домостроение
Почта Банк и DoorHan будут развивать частное домостроение
16 июня, 19:36
Он добавил, что после повышения ключевой ставки Центральным Банком сильнее всего выросли ставки по краткосрочным вкладам, и порекомендовал не откладывать открытие сберегательных продуктов на долгий срок в ожидании более высоких ставок: в этом случае потери от инфляционных рисков окажутся выше.
Проценты по вкладу "Пенсионный" начисляются ежемесячно на сберегательный счет. По истечении срока размещения средства автоматически переводятся на сберегательный счет. Открыть вклад можно в мобильном приложении или в отделении банка. Вклад открывается на сумму от 10 тысяч рублей. Дополнительные взносы допускаются в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления в банк. Пролонгация вклада и частичное снятие средств не предусмотрены. Условия досрочного расторжения договора: пересчет процентов по ставке для досрочного расторжения (0,01%) за весь фактический срок вклада.
Реклама АО "Почта Банк" ИНН 3232005484 erid: 4CQwVszH9pUkKdoLHxi
 
РоссияПочта банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала