https://ria.ru/20230825/vklad-1892212403.html

Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых

Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых - РИА Новости, 25.08.2023

Почта Банк запустил вклад со ставкой до 11,5% годовых

Почта Банк (АО) запустил вклад "Пенсионный" с максимальной ставкой до 11,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:23

2023-08-25T14:23

2023-08-25T14:23

россия

почта банк

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почта Банк (АО) запустил вклад "Пенсионный" с максимальной ставкой до 11,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Такая доходность действует при открытии депозита на шесть месяцев и переводе в банк пенсии (+1% надбавка к ставке). Базовая ставка по открытым на шесть месяцев депозитам составляет 10,5% годовых, а на 12 месяцев - 8,5% годовых. Однако ее можно увеличить еще на 1%, переведя в банк пенсию. Таким образом максимальные ставки по вкладу "Пенсионный" составят 11,5% на полгода и 9,5% на год. Условия с повышенной ставкой распространяются и на тех клиентов, которые уже получают пенсионные выплаты в Почта Банке. "Сегодня на рынке сложились отличные условия для открытия вкладов: после повышения ключевой ставки доходность по депозитам находится на пиковом уровне", - цитирует руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова пресс-служба кредитной организации. Он добавил, что после повышения ключевой ставки Центральным Банком сильнее всего выросли ставки по краткосрочным вкладам, и порекомендовал не откладывать открытие сберегательных продуктов на долгий срок в ожидании более высоких ставок: в этом случае потери от инфляционных рисков окажутся выше. Проценты по вкладу "Пенсионный" начисляются ежемесячно на сберегательный счет. По истечении срока размещения средства автоматически переводятся на сберегательный счет. Открыть вклад можно в мобильном приложении или в отделении банка. Вклад открывается на сумму от 10 тысяч рублей. Дополнительные взносы допускаются в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления в банк. Пролонгация вклада и частичное снятие средств не предусмотрены. Условия досрочного расторжения договора: пересчет процентов по ставке для досрочного расторжения (0,01%) за весь фактический срок вклада. Реклама АО "Почта Банк" ИНН 3232005484 erid: 4CQwVszH9pUkKdoLHxi

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, почта банк