https://ria.ru/20230825/uniqlo-1892154528.html
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России - РИА Новости, 25.08.2023
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России
Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:41
2023-08-25T10:41
2023-08-25T10:49
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inditex
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ТОКИО, 25 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России."По поводу бизнеса в России: статус о временной приостановке существующего бизнеса не изменился", - сказала представитель компании.Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что UNIQLO отказалась от аренды помещений под все свои российские магазины.В октябре прошлого года после информации в СМИ о том, что компания уходит с российского рынка, представитель Fast Retailing заявила РИА Новости, что статус временной приостановки работы остается без изменений.Fast Retailing является третьем в мире производителем повседневной одежды по объемам продаж после испанской INDITEX, которой принадлежит бренд Zara, и шведской H&M.
https://ria.ru/20230425/yandeks-1867516935.html
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россия, экономика, uniqlo, inditex, zara
Россия, Экономика, Uniqlo, Inditex, Zara
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России
Uniqlo заявила о неизменности статуса по временной приостановке работы в России
ТОКИО, 25 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России.
"По поводу бизнеса в России: статус о временной приостановке существующего бизнеса не изменился", - сказала представитель компании.
Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что UNIQLO отказалась от аренды помещений под все свои российские магазины.
В октябре прошлого года после информации в СМИ о том, что компания уходит с российского рынка, представитель Fast Retailing заявила РИА Новости, что статус временной приостановки работы остается без изменений.
Fast Retailing является третьем в мире производителем повседневной одежды по объемам продаж после испанской INDITEX
, которой принадлежит бренд Zara
, и шведской H&M
.
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