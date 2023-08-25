https://ria.ru/20230825/uniqlo-1892154528.html

Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России

Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России - РИА Новости, 25.08.2023

Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России

Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:41

2023-08-25T10:41

2023-08-25T10:49

россия

экономика

uniqlo

inditex

zara

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ТОКИО, 25 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России."По поводу бизнеса в России: статус о временной приостановке существующего бизнеса не изменился", - сказала представитель компании.Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что UNIQLO отказалась от аренды помещений под все свои российские магазины.В октябре прошлого года после информации в СМИ о том, что компания уходит с российского рынка, представитель Fast Retailing заявила РИА Новости, что статус временной приостановки работы остается без изменений.Fast Retailing является третьем в мире производителем повседневной одежды по объемам продаж после испанской INDITEX, которой принадлежит бренд Zara, и шведской H&M.

https://ria.ru/20230425/yandeks-1867516935.html

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россия, экономика, uniqlo, inditex, zara