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Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России - РИА Новости, 25.08.2023
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10:41 25.08.2023 (обновлено: 10:49 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/uniqlo-1892154528.html
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России - РИА Новости, 25.08.2023
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России
Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:41
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россия
экономика
uniqlo
inditex
zara
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ТОКИО, 25 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России."По поводу бизнеса в России: статус о временной приостановке существующего бизнеса не изменился", - сказала представитель компании.Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что UNIQLO отказалась от аренды помещений под все свои российские магазины.В октябре прошлого года после информации в СМИ о том, что компания уходит с российского рынка, представитель Fast Retailing заявила РИА Новости, что статус временной приостановки работы остается без изменений.Fast Retailing является третьем в мире производителем повседневной одежды по объемам продаж после испанской INDITEX, которой принадлежит бренд Zara, и шведской H&amp;M.
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россия, экономика, uniqlo, inditex, zara
Россия, Экономика, Uniqlo, Inditex, Zara
Uniqlo заявила о неизменности статуса по приостановке деятельности в России

Uniqlo заявила о неизменности статуса по временной приостановке работы в России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПрохожий у закрытого магазина одежды Uniqlo в Санкт-Петербурге
Прохожий у закрытого магазина одежды Uniqlo в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Прохожий у закрытого магазина одежды Uniqlo в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, заявила РИА Новости о неизменности статуса своего бизнеса в России.
"По поводу бизнеса в России: статус о временной приостановке существующего бизнеса не изменился", - сказала представитель компании.
Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что UNIQLO отказалась от аренды помещений под все свои российские магазины.
В октябре прошлого года после информации в СМИ о том, что компания уходит с российского рынка, представитель Fast Retailing заявила РИА Новости, что статус временной приостановки работы остается без изменений.
Fast Retailing является третьем в мире производителем повседневной одежды по объемам продаж после испанской INDITEX, которой принадлежит бренд Zara, и шведской H&M.
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