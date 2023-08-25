https://ria.ru/20230825/ukraine-1892221553.html
СБУ сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании Михейчику
СБУ сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании Михейчику - РИА Новости, 25.08.2023
СБУ сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании Михейчику
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "224 летный отряд" Владимира Михейчика в оказании помощи Минобороны России,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:46
2023-08-25T14:46
2023-08-25T14:56
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "224 летный отряд" Владимира Михейчика в оказании помощи Минобороны России, ему заочно предъявлено обвинение. "СБУ сообщила о подозрении гендиректору авиакомпании РФ… Служба безопасности собрала доказательную базу на Владимира Михейчика – гендиректора российской авиакомпании "224 летный отряд", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале. Утверждается, что в 2022 и 2023 годах при содействии Михейчика был совершен ряд рейсов, в том числе в аэропорт Ростова-на-Дону. СБУ заочно сообщила о подозрении Михейчику по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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ростов-на-дону, россия, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании Михейчику
СБУ заподозрила Михейчика в ведении агрессивной войны против Украины