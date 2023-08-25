https://ria.ru/20230825/ukraina-1892303963.html

СМИ: союзники Украины перестали надеяться на успехи ВСУ

СМИ: союзники Украины перестали надеяться на успехи ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

СМИ: союзники Украины перестали надеяться на успехи ВСУ

Украина и её союзники отрицают, что в 2023 году конфликт зайдет в тупик, но некоторые чиновники утверждают, что такой исход становится все более вероятным,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:42

2023-08-25T18:42

2023-08-25T20:17

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энтони блинкен

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украина и её союзники отрицают, что в 2023 году конфликт зайдет в тупик, но некоторые чиновники утверждают, что такой исход становится все более вероятным, поскольку успехи на поле боя достигаются слишком медленно, передает агентство Блумберг. Как отмечает агентство, союзники Украины опасаются, что конфликт затягивается, а надежды на то, что украинские войска добьются перелома в 2023 году, угасают. "Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году война зайдет в тупик, но в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно", - пишет агентство. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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в мире, украина, россия, киев, энтони блинкен, вооруженные силы украины