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Мэра украинского города на год отстранили от должности - РИА Новости, 25.08.2023
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17:43 25.08.2023 (обновлено: 18:17 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892276525.html
Мэра украинского города на год отстранили от должности
Мэра украинского города на год отстранили от должности - РИА Новости, 25.08.2023
Мэра украинского города на год отстранили от должности
Апелляционный суд отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год, его признали виновным в принятии решений в условиях "конфликта... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:43
2023-08-25T18:17
в мире
ровно
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Апелляционный суд отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год, его признали виновным в принятии решений в условиях "конфликта интересов", сообщает украинское издание "Страна". Как сообщало ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, Ровенский городской суд признал Третьяка виновным в принятии решений в условиях "реального конфликта интересов" и наложил на него штраф с лишением права занимать должность сроком на один год. Было установлено, что во время местных выборов в 2020 году Мария Корнийчук внесла добровольный взнос на сумму 45 тысяч гривен (1200 долларов) в избирательный фонд Третьяка, который тогда был кандидатом на пост мэра Ровно. В дальнейшем он предоставлял ей как своей подчиненной максимально возможный размер премии. "Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу Третьяка на решение суда первой инстанции. Суд окончательно отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год", - говорится в сообщении издания. Также по решению суда его привлекли к ответственности за уголовное правонарушение по премированию и "доплат управделами горисполкома", оштрафовав на 6,8 тысячи гривен (185 долларов). Коллегия судей апелляционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, сообщает издание. В опубликованной изданием видеозаписи Третьяк заявил, что вины не признаёт и, считает дело "выборочным правосудием", а выплаченная им "премия выступает элементом манипуляции в обществе", поскольку он действовал в рамках решений горсовета.
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в мире, ровно, украина
В мире, Ровно, Украина
Мэра украинского города на год отстранили от должности

Strana.ua: суд на Украине отстранил мэра Ровно Третьяка от должности на год

© Фото : страница Александра Третьяка в соцсетиАлександр Третьяк
Александр Третьяк - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : страница Александра Третьяка в соцсети
Александр Третьяк. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Апелляционный суд отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год, его признали виновным в принятии решений в условиях "конфликта интересов", сообщает украинское издание "Страна".
Как сообщало ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, Ровенский городской суд признал Третьяка виновным в принятии решений в условиях "реального конфликта интересов" и наложил на него штраф с лишением права занимать должность сроком на один год. Было установлено, что во время местных выборов в 2020 году Мария Корнийчук внесла добровольный взнос на сумму 45 тысяч гривен (1200 долларов) в избирательный фонд Третьяка, который тогда был кандидатом на пост мэра Ровно. В дальнейшем он предоставлял ей как своей подчиненной максимально возможный размер премии.
"Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу Третьяка на решение суда первой инстанции. Суд окончательно отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год", - говорится в сообщении издания.
Также по решению суда его привлекли к ответственности за уголовное правонарушение по премированию и "доплат управделами горисполкома", оштрафовав на 6,8 тысячи гривен (185 долларов). Коллегия судей апелляционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, сообщает издание. В опубликованной изданием видеозаписи Третьяк заявил, что вины не признаёт и, считает дело "выборочным правосудием", а выплаченная им "премия выступает элементом манипуляции в обществе", поскольку он действовал в рамках решений горсовета.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
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