https://ria.ru/20230825/ukraina-1892276525.html

Мэра украинского города на год отстранили от должности

Мэра украинского города на год отстранили от должности - РИА Новости, 25.08.2023

Мэра украинского города на год отстранили от должности

Апелляционный суд отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год, его признали виновным в принятии решений в условиях "конфликта... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:43

2023-08-25T17:43

2023-08-25T18:17

в мире

ровно

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892291056_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_1b1e1d5cd5b7cbfe615e8e50f7d2dc6f.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Апелляционный суд отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год, его признали виновным в принятии решений в условиях "конфликта интересов", сообщает украинское издание "Страна". Как сообщало ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, Ровенский городской суд признал Третьяка виновным в принятии решений в условиях "реального конфликта интересов" и наложил на него штраф с лишением права занимать должность сроком на один год. Было установлено, что во время местных выборов в 2020 году Мария Корнийчук внесла добровольный взнос на сумму 45 тысяч гривен (1200 долларов) в избирательный фонд Третьяка, который тогда был кандидатом на пост мэра Ровно. В дальнейшем он предоставлял ей как своей подчиненной максимально возможный размер премии. "Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу Третьяка на решение суда первой инстанции. Суд окончательно отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год", - говорится в сообщении издания. Также по решению суда его привлекли к ответственности за уголовное правонарушение по премированию и "доплат управделами горисполкома", оштрафовав на 6,8 тысячи гривен (185 долларов). Коллегия судей апелляционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, сообщает издание. В опубликованной изданием видеозаписи Третьяк заявил, что вины не признаёт и, считает дело "выборочным правосудием", а выплаченная им "премия выступает элементом манипуляции в обществе", поскольку он действовал в рамках решений горсовета.

https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html

ровно

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ровно, украина