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На Украине уволили главу госслужбы по ЧС - РИА Новости, 25.08.2023
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13:44 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892202504.html
На Украине уволили главу госслужбы по ЧС
На Украине уволили главу госслужбы по ЧС - РИА Новости, 25.08.2023
На Украине уволили главу госслужбы по ЧС
Правительство Украины сняло с должности председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука, сообщает в пятницу глава МВД страны... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:44
2023-08-25T13:44
в мире
украина
киевская область
игорь клименко
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Правительство Украины сняло с должности председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука, сообщает в пятницу глава МВД страны Игорь Клименко в Telegram-канале. Ранее в госбюро расследований (ГБР) Украины сообщалось, что заведено уголовное дело после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области. "Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука", - написал Клименко. По данным Клименко, внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме. Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. Украинское издание "Страна" писало, что четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД погибли в результате детонации боевой части ракеты типа "воздух - воздух" Р-27 и пожара на складе.
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в мире, украина, киевская область, игорь клименко
В мире, Украина, Киевская область, Игорь Клименко
На Украине уволили главу госслужбы по ЧС

Глава МВД Украины Клименко: председателя ГСЧС Крука сняли с должности

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Правительство Украины сняло с должности председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука, сообщает в пятницу глава МВД страны Игорь Клименко в Telegram-канале.
Ранее в госбюро расследований (ГБР) Украины сообщалось, что заведено уголовное дело после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области.
«
"Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука", - написал Клименко.
По данным Клименко, внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. Украинское издание "Страна" писало, что четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД погибли в результате детонации боевой части ракеты типа "воздух - воздух" Р-27 и пожара на складе.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом
20 августа, 14:58
 
В миреУкраинаКиевская областьИгорь Клименко
 
 
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