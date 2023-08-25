https://ria.ru/20230825/ukraina-1892202504.html

На Украине уволили главу госслужбы по ЧС

На Украине уволили главу госслужбы по ЧС - РИА Новости, 25.08.2023

На Украине уволили главу госслужбы по ЧС

Правительство Украины сняло с должности председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука, сообщает в пятницу глава МВД страны... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:44

2023-08-25T13:44

2023-08-25T13:44

в мире

украина

киевская область

игорь клименко

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Правительство Украины сняло с должности председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука, сообщает в пятницу глава МВД страны Игорь Клименко в Telegram-канале. Ранее в госбюро расследований (ГБР) Украины сообщалось, что заведено уголовное дело после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области. "Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука", - написал Клименко. По данным Клименко, внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме. Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. Украинское издание "Страна" писало, что четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД погибли в результате детонации боевой части ракеты типа "воздух - воздух" Р-27 и пожара на складе.

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891123579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киевская область, игорь клименко