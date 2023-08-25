https://ria.ru/20230825/ukraina-1892146142.html

Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины

Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины - РИА Новости, 25.08.2023

Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины

Восстановление Украины обойдется Западу в 600 миллиардов долларов, пишет китайская газета Asia Times. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:51

2023-08-25T09:51

2023-08-25T10:45

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специальная военная операция на украине

государственный департамент сша

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Восстановление Украины обойдется Западу в 600 миллиардов долларов, пишет китайская газета Asia Times."Если бы конфликт на Украине закончился завтра, Соединенным Штатам все равно пришлось бы отправить этой стране помощь на сотни миллиардов долларов", — говорится в публикации.США и их союзникам придется выплачивать эту сумму ежегодно в течение десяти лет, и значительную часть средств разграбит Киев, указано в статье. Для сравнения: вся программа послевоенного восстановления Ирака предусматривала 60 миллиардов долларов.Вместе с этим, считает автор, основное бремя финансовой поддержки ляжет на Белый дом, так как экономика Великобритании переживает не лучшие времена, а сколько продержится правительство ФРГ на фоне стремительно падающей поддержки — неизвестно.Возможно, из-за вышеперечисленных факторов Вашингтон считает, что лучше вливать деньги в военную поддержку Киева, так как это будет "дешевле", чем помогать восстанавливать страну, пишет издание. Тем не менее большинство американцев уже выступают против помощи Украине, так как это, "несомненно, станет проблемой".Украина в конечном итоге станет самой дорогостоящей операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами, резюмирует GT.Ранее в Госдепе заявили, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20230824/khorvatiya-1892107666.html

https://ria.ru/20230824/serbiya-1892088423.html

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в мире, украина, сша, киев, государственный департамент сша