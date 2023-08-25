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Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 25.08.2023 (обновлено: 10:45 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892146142.html
Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины
Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины - РИА Новости, 25.08.2023
Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины
Восстановление Украины обойдется Западу в 600 миллиардов долларов, пишет китайская газета Asia Times. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:51
2023-08-25T10:45
в мире
украина
сша
киев
специальная военная операция на украине
государственный департамент сша
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Восстановление Украины обойдется Западу в 600 миллиардов долларов, пишет китайская газета Asia Times.&quot;Если бы конфликт на Украине закончился завтра, Соединенным Штатам все равно пришлось бы отправить этой стране помощь на сотни миллиардов долларов&quot;, — говорится в публикации.США и их союзникам придется выплачивать эту сумму ежегодно в течение десяти лет, и значительную часть средств разграбит Киев, указано в статье. Для сравнения: вся программа послевоенного восстановления Ирака предусматривала 60 миллиардов долларов.Вместе с этим, считает автор, основное бремя финансовой поддержки ляжет на Белый дом, так как экономика Великобритании переживает не лучшие времена, а сколько продержится правительство ФРГ на фоне стремительно падающей поддержки — неизвестно.Возможно, из-за вышеперечисленных факторов Вашингтон считает, что лучше вливать деньги в военную поддержку Киева, так как это будет "дешевле", чем помогать восстанавливать страну, пишет издание. Тем не менее большинство американцев уже выступают против помощи Украине, так как это, "несомненно, станет проблемой".Украина в конечном итоге станет самой дорогостоящей операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами, резюмирует GT.Ранее в Госдепе заявили, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20230824/khorvatiya-1892107666.html
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в мире, украина, сша, киев, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Киев, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США
Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины

AT: Украина станет самой дорогой операцией в истории США

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Восстановление Украины обойдется Западу в 600 миллиардов долларов, пишет китайская газета Asia Times.
«

"Если бы конфликт на Украине закончился завтра, Соединенным Штатам все равно пришлось бы отправить этой стране помощь на сотни миллиардов долларов", — говорится в публикации.

США и их союзникам придется выплачивать эту сумму ежегодно в течение десяти лет, и значительную часть средств разграбит Киев, указано в статье. Для сравнения: вся программа послевоенного восстановления Ирака предусматривала 60 миллиардов долларов.
Вместе с этим, считает автор, основное бремя финансовой поддержки ляжет на Белый дом, так как экономика Великобритании переживает не лучшие времена, а сколько продержится правительство ФРГ на фоне стремительно падающей поддержки — неизвестно.
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Возможно, из-за вышеперечисленных факторов Вашингтон считает, что лучше вливать деньги в военную поддержку Киева, так как это будет "дешевле", чем помогать восстанавливать страну, пишет издание. Тем не менее большинство американцев уже выступают против помощи Украине, так как это, "несомненно, станет проблемой".
Украина в конечном итоге станет самой дорогостоящей операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами, резюмирует GT.
Ранее в Госдепе заявили, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе.
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