https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

Курс на истребление. На Украине признали огромные потери ВСУ

Курс на истребление. На Украине признали огромные потери ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

Курс на истребление. На Украине признали огромные потери ВСУ

Число погибших украинских солдат растет. Кладбища переполнены, и люди начинают осознавать всю трагичность происходящего. В то же время Киев упорно продолжает... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:01

украина

киев

харьков

валерий залужный

вооруженные силы украины

владимир зеленский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Число погибших украинских солдат растет. Кладбища переполнены, и люди начинают осознавать всю трагичность происходящего. В то же время Киев упорно продолжает обманывать население. О реальных потерях — в материале РИА Новости.Горькая правдаТернопольский волонтер Игорь Хома рассказал в соцсетях о просьбе военных закупить полиэтиленовые мешки, которых сейчас остро не хватает для транспортировки трупов с поля боя. Эти слова быстро разошлись по украинскому сегменту интернета и многим открыли глаза на масштабы потерь.Настоящие цифры командование скрывает. Швейцарское издание Temps сообщило, что главком Валерий Залужный запретил журналистам посещать передовую без его согласия. Позже это подтвердили и украинские СМИ. По словам их источников, ужесточение цензуры касается как местной, так и иностранной прессы. Киев признает: несмотря на непрерывную мобилизацию, ряды ВСУ редеют. Однако винит в этом коррумпированных военкомов, которые не выполняют план.Как пишет The Guardian, одна из главных причин потерь — отсталая медицина. Раненых эвакуируют хаотично и доставляют в переполненные больницы. Из-за большой нагрузки врачи не успевают вовремя оказывать помощь, в дефиците лекарства и оборудование.Кладбища не резиновыеПохороны на Украине — мрачная, но уже привычная картина. Территорий не хватает, на западе страны даже раскапывают могилы погибших в Первой мировой войне, пишет The New York Times. По данным издания, доходит до того, что в одну могилу опускают два гроба. В Харькове сразу три кладбища объявили, что места закончились. Проблема ложится на плечи родственников, которые нередко вынуждены организовывать погребение в соседних областях.Растет спрос на кладбищенских работников. По сообщениям местных СМИ, во Львове самая востребованная профессия — могильщики. Власти даже объявили официальный набор непьющих и патриотически настроенных украинцев. За работу на крупнейшем в городе Лычаковском кладбище предлагают 500 гривен (более 1100 рублей) в час.Масштабы трагедииСколько Украина потеряла с февраля 2022-го, точно неизвестно. Эксперты, лояльные киевскому режиму, заявляют — не более 60 тысяч. Это можно считать минимумом, а максимум назвали в США: по словам полковника Дугласа Макгрегора — бывшего советника Дональда Трампа, погибло 400 тысяч военнослужащих.Несчастья в семьях постепенно обретают общественное значение. В этом году украинцы дважды выходили на киевский Крещатик — в январе и мае. Нельзя сказать, что это протест — скорее способ привлечь внимание. Люди подозревают, что близкие погибли, а не находятся в плену, как им рассказывают. Солдаты долгое время официально числятся пропавшими без вести, а командование ВСУ, как правило, не отвечает на запросы.Официальный Киев занижает потери в восемь-десять раз, чтобы создать видимость заботы о жизнях солдат, считает военный эксперт Юрий Кнутов."Командиры делают все, чтобы дать минимум информации о погибших, ведь это сказывается на служебном положении, — поясняет он. — Деньги, которые полагаются родственникам, офицеры присваивают. Занижение числа убитых также призвано поднять моральных дух украинцев. Одновременно им сообщают ложные данные о потерях российской армии".Но рано говорить о том, что Украина исчерпала людские ресурсы. "Один американский журналист отметил, что при тотальной мобилизации Киев способен поставить в строй еще три миллиона человек. Сомневаюсь, что это получится, но несколько сотен тысяч они собрать могут. В любом случае людей им хватит максимум на полгода", — заключает Кнутов.Политолог Александр Дудчак уверен: если украинцы узнают о реальных масштабах трагедии, страну ожидает настоящий шок. "Сейчас под Киевом планируют создать кладбище почти в 2,6 квадратных километра. Для сравнения: самое большое в мире, которое находится в Ираке, занимает шесть квадратных километров. Но оно существует 14 веков, и там пять миллионов захоронений. Зачем на Украине строят самое обширное военное кладбище на планете? Хотелось бы услышать ответ Зеленского. А ведь это только для погибших из Киева и области", — рассуждает эксперт.У киевского режима большие планы по утилизации населения, считает политолог. Но народного бунта пока ждать не следует. "Запуганные люди сидят по домам. До спецоперации они не боялись проявлять позицию в двух случаях: на 9 Мая и в крестный ход. Все просто знали время и место, даже не надо было ничего организовывать. Теперь нужно создавать структуры, а за этим следят украинские спецслужбы и их кураторы", — говорит Дудчак.По его словам, у украинских мужчин есть только два пути, чтобы выжить. Первый — уехать, а это будет очень дорого после смены военкомов. Второй — если отправили на передовую, сразу сдаться в плен российской армии.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890611869.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

украина

киев

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, харьков, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика