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В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/ugledar-1892190380.html
В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром
В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром - РИА Новости, 25.08.2023
В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром
Украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и техники под Угледаром для прорыва, но у них ничего не получается, сообщил в эфире Первого... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:08
2023-08-25T13:08
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и техники под Угледаром для прорыва, но у них ничего не получается, сообщил в эфире Первого канала в пятницу советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. "Если говорить об Угледаре, противник несколько дней сосредотачивал там большое количество личного состава и техники для прорыва по флангам, но на данный момент у него пока ничего не получается", - сказал он. Он добавил, что там активно работает российская артиллерия, и идет "очень жесткое противостояние".
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донецкая народная республика
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ян гагин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика
В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром

Гагин: ВСУ сосредоточили силы под Угледаром, но прорваться не могут

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и техники под Угледаром для прорыва, но у них ничего не получается, сообщил в эфире Первого канала в пятницу советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Если говорить об Угледаре, противник несколько дней сосредотачивал там большое количество личного состава и техники для прорыва по флангам, но на данный момент у него пока ничего не получается", - сказал он.
Он добавил, что там активно работает российская артиллерия, и идет "очень жесткое противостояние".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинДонецкая Народная Республика
 
 
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