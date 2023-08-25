https://ria.ru/20230825/ugledar-1892190380.html

В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром

В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром - РИА Новости, 25.08.2023

В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром

Украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и техники под Угледаром для прорыва, но у них ничего не получается, сообщил в эфире Первого... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:08

2023-08-25T13:08

2023-08-25T13:08

специальная военная операция на украине

ян гагин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и техники под Угледаром для прорыва, но у них ничего не получается, сообщил в эфире Первого канала в пятницу советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. "Если говорить об Угледаре, противник несколько дней сосредотачивал там большое количество личного состава и техники для прорыва по флангам, но на данный момент у него пока ничего не получается", - сказал он. Он добавил, что там активно работает российская артиллерия, и идет "очень жесткое противостояние".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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ян гагин, донецкая народная республика