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Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:02
2023-08-25T16:02
2023-08-25T16:06
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября."Я, честно говоря, даже не вникал в детали этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, - там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому всё они знают, мы же их заранее предупредили", - цитирует президента Sputnik Беларусь.Вместе с тем глава белорусского государства выразил уверенность, что соответствующую тематику на Западе будут использовать. "Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - заверил белорусский лидер.
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в мире, белоруссия, одкб, александр лукашенко, польша
В мире, Белоруссия, ОДКБ, Александр Лукашенко, Польша
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
Лукашенко: Западу не надо переживать из-за предстоящих учений ОДКБ