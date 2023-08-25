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Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ - РИА Новости, 25.08.2023
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16:02 25.08.2023 (обновлено: 16:06 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/ucheniya-1892242976.html
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:02
2023-08-25T16:06
в мире
белоруссия
одкб
александр лукашенко
польша
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября."Я, честно говоря, даже не вникал в детали этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, - там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому всё они знают, мы же их заранее предупредили", - цитирует президента Sputnik Беларусь.Вместе с тем глава белорусского государства выразил уверенность, что соответствующую тематику на Западе будут использовать. "Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - заверил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230825/artilleristy-1892208876.html
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в мире, белоруссия, одкб, александр лукашенко, польша
В мире, Белоруссия, ОДКБ, Александр Лукашенко, Польша
Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ

Лукашенко: Западу не надо переживать из-за предстоящих учений ОДКБ

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября.
"Я, честно говоря, даже не вникал в детали этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, - там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому всё они знают, мы же их заранее предупредили", - цитирует президента Sputnik Беларусь.
Вместе с тем глава белорусского государства выразил уверенность, что соответствующую тематику на Западе будут использовать. "Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - заверил белорусский лидер.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреБелоруссияОДКБАлександр ЛукашенкоПольша
 
 
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