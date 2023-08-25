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Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ

Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ - РИА Новости, 25.08.2023

Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:02

2023-08-25T16:02

2023-08-25T16:06

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября."Я, честно говоря, даже не вникал в детали этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, - там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому всё они знают, мы же их заранее предупредили", - цитирует президента Sputnik Беларусь.Вместе с тем глава белорусского государства выразил уверенность, что соответствующую тематику на Западе будут использовать. "Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - заверил белорусский лидер.

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в мире, белоруссия, одкб, александр лукашенко, польша