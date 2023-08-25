https://ria.ru/20230825/transport-1892313387.html

Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов

Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов - РИА Новости, 25.08.2023

Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств, оборудованных для... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:55

2023-08-25T19:55

2023-08-25T20:07

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств, оборудованных для инвалидов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": представить предложения о мерах, направленных на расширение производства и использования транспортных средств, оборудованных для инвалидов", - говорится в тексте распоряжения.Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230818/invalidy-1890789448.html

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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия