https://ria.ru/20230825/transport-1892313387.html
Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов
Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств, оборудованных для... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:55
2023-08-25T19:55
2023-08-25T20:07
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств, оборудованных для инвалидов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": представить предложения о мерах, направленных на расширение производства и использования транспортных средств, оборудованных для инвалидов", - говорится в тексте распоряжения.Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов
Путин поручил представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов