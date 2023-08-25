https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html

Трамп рассказал, что испытал в тюрьме

Трамп рассказал, что испытал в тюрьме - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп рассказал, что испытал в тюрьме

Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался Fox News Digital на процедуру фотографирования в тюрьме штата Джорджия. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:57

2023-08-25T15:57

2023-08-25T15:57

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался Fox News Digital на процедуру фотографирования в тюрьме штата Джорджия."Они настояли на фотографии, и я согласился. <…> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого", - поделился он.Трамп объяснил, что весь "судебный процесс" проходит через Вашингтон, Министерство юстиции и "мошенника" Джо Байдена. Ничего подобного никогда не происходило в США, сокрушался бывший глава Белого дома.Дональд Трамп заключил, что Соединенные Штаты превратились в страну третьего мира.Fox News Digital узнал, что официальное предъявление обвинения Трампу состоится в сентябре.Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый "магшот" распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.Бывшему президенту США предъявили в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892128002.html

https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден