https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме
Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался Fox News Digital на процедуру фотографирования в тюрьме штата Джорджия. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:57
2023-08-25T15:57
2023-08-25T15:57
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался Fox News Digital на процедуру фотографирования в тюрьме штата Джорджия."Они настояли на фотографии, и я согласился. <…> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого", - поделился он.Трамп объяснил, что весь "судебный процесс" проходит через Вашингтон, Министерство юстиции и "мошенника" Джо Байдена. Ничего подобного никогда не происходило в США, сокрушался бывший глава Белого дома.Дональд Трамп заключил, что Соединенные Штаты превратились в страну третьего мира.Fox News Digital узнал, что официальное предъявление обвинения Трампу состоится в сентябре.Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый "магшот" распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.Бывшему президенту США предъявили в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме
Трамп назвал чувство от фотографирования в тюрьме Джорджии неприятным
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался Fox News Digital
на процедуру фотографирования в тюрьме штата Джорджия.
"Они настояли на фотографии, и я согласился. <…> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого", - поделился он.
Трамп объяснил, что весь "судебный процесс" проходит через Вашингтон, Министерство юстиции и "мошенника" Джо Байдена. Ничего подобного никогда не происходило в США, сокрушался бывший глава Белого дома.
Дональд Трамп заключил, что Соединенные Штаты превратились в страну третьего мира.
Сын Дональда Трампа начал продажу мерча с тюремным снимком отца
Fox News Digital узнал, что официальное предъявление обвинения Трампу состоится в сентябре.
Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый "магшот" распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
Бывшему президенту США предъявили в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Маск одной фразой ответил на возвращение Трампа в Twitter