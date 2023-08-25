https://ria.ru/20230825/toplivo-1892167501.html

В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива

В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива - РИА Новости, 25.08.2023

В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива

Ученые разработали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива, сообщил начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:43

2023-08-25T11:43

2023-08-25T12:12

наука

курчатовский институт

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Ученые разработали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива, сообщил начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Алексей Фролов на форуме "Технопром-2023"."В Курчатовском институте проводятся работы по обоснованию безопасного сухого хранения в герметичных газонаполненных контейнерах. В результате будет создан расчетный код, который позволит обосновать режимы как сухого хранения, транспортных перевозок, так и различных нештатных ситуаций", — сказал он.По его словам, сейчас в мире эксплуатируют порядка 450 атомных реакторов, которые на выходе ежегодно дают порядка 900 тонн отработанного ядерного топлива. Это сложная проблема, решение которой отложено на будущее. В России ОЯТ хранится в так называемых хранилищах бассейного типа, которые имеют много недостатков, главный из которых — высокие капитальные затраты на строительство. "Сейчас в мире складывается тенденция, что стало очень дорого возить отработанное ядерное топливо к нам, а со многих блоков, которые мы строим за рубежом, мы вывозим топливо обратно к нам. Сухие хранилища позволят хранить отработавшие сборки прямо на объектах или в отдельных территориальных зонах", — пояснил Фролов.Доведя технологию до промышленного внедрения, добавил он, Россия сможет снизить затраты на строительство хранилищ отработанного ядерного топлива и повысить конкурентоспособность страны в области атомной энергетики.

https://ria.ru/20230808/rosatom-1888761123.html

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курчатовский институт, россия