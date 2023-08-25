https://ria.ru/20230825/tayvan-1892124398.html

Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова

Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 25.08.2023

Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 22 единиц авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:48

2023-08-25T05:48

2023-08-25T05:48

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 22 единиц авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. Как говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter), с 07.00 (02.00 мск) пятницы вокруг Тайваня были зафиксированы 22 единицы авиации НОАК. Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая, в частности, истребители J-10, J-16, SU-30, стратегический бомбардировщик H-6. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230628/tayvan-1880817195.html

https://ria.ru/20230705/tayvan-1882360943.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире