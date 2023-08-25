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Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 25.08.2023
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05:48 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/tayvan-1892124398.html
Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова
Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 25.08.2023
Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 22 единиц авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:48
2023-08-25T05:48
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 22 единиц авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. Как говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter), с 07.00 (02.00 мск) пятницы вокруг Тайваня были зафиксированы 22 единицы авиации НОАК. Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая, в частности, истребители J-10, J-16, SU-30, стратегический бомбардировщик H-6. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230628/tayvan-1880817195.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Тайвань отследил 22 самолета армии КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило приближение к острову 22 самолетов НОАК

© Фото : Taiwan Ministry of DefenseИстребитель J-16
Истребитель J-16 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Taiwan Ministry of Defense
Истребитель J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 22 единиц авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
Как говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter), с 07.00 (02.00 мск) пятницы вокруг Тайваня были зафиксированы 22 единицы авиации НОАК.
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Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая, в частности, истребители J-10, J-16, SU-30, стратегический бомбардировщик H-6.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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