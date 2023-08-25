Рейтинг@Mail.ru
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:59 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/suvorov-1892241976.html
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова - РИА Новости, 25.08.2023
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова
Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:59
2023-08-25T15:59
религия
владимир легойда
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602868658_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_83798b05fa787dcb4b273754b87bd68e.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа. Накануне сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после заседания Синода сообщил, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. "Александр Васильевич был глубоко верующим, православным человеком, в самом хорошем смысле слова был благочестивым христианином, и об этом имеется множество свидетельств в его жизни. Вместе с тем, вопрос о его почитании как святого и вопрос о том, имеется ли достаточное свидетельство о том, что господь ему даровал благодатную возможность оказывать чудотворную помощь в ответ на молитвы к нему, остается открытым. Поэтому, естественно, имеются какие-то факты, случаи, когда приписывается, что по обращению к Александру Васильевичу какие-то события происходили – это все надо очень детально исследовать, изучать и сопоставлять", – сказал РИА Новости Каледа. Он отметил, что Священный синод не постановил провести канонизацию, а заявил о том, что этот вопрос надо рассмотреть, и поэтому перед комиссией по канонизации святых в первую очередь стоит задача сбора и исследования возможных оснований для этого. "Поэтому, с моей точки зрения, этот вопрос действительно очень сложный, трудный вопрос. Полагаю, что церковь примет разумное решение и, естественно, комиссия по канонизации святых при Синоде Русской православной церкви этот вопрос будет детально исследовать… Повторюсь, что Александр Васильевич был действительно благочестивым христианином, это была основа его жизни", – заключил священнослужитель.
https://ria.ru/20230824/suvorov-1892108153.html
https://ria.ru/20201211/kanonizatsiya-1588681848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602868658_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_68ea5bada4054cf91f4635c67b9ddd5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир легойда, русская православная церковь
Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова

Священник Каледа: о канонизации Суворова пока речи не идет, вопрос изучают

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБюст полководца А. В. Суворова работы Василия Демут-Малиновского на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге
Бюст полководца А. В. Суворова работы Василия Демут-Малиновского на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа.
Накануне сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после заседания Синода сообщил, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс.
Портрет русского полководца Суворова работы Шмидта - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Суворова
24 августа, 23:45
"Александр Васильевич был глубоко верующим, православным человеком, в самом хорошем смысле слова был благочестивым христианином, и об этом имеется множество свидетельств в его жизни. Вместе с тем, вопрос о его почитании как святого и вопрос о том, имеется ли достаточное свидетельство о том, что господь ему даровал благодатную возможность оказывать чудотворную помощь в ответ на молитвы к нему, остается открытым. Поэтому, естественно, имеются какие-то факты, случаи, когда приписывается, что по обращению к Александру Васильевичу какие-то события происходили – это все надо очень детально исследовать, изучать и сопоставлять", – сказал РИА Новости Каледа.
Он отметил, что Священный синод не постановил провести канонизацию, а заявил о том, что этот вопрос надо рассмотреть, и поэтому перед комиссией по канонизации святых в первую очередь стоит задача сбора и исследования возможных оснований для этого.
"Поэтому, с моей точки зрения, этот вопрос действительно очень сложный, трудный вопрос. Полагаю, что церковь примет разумное решение и, естественно, комиссия по канонизации святых при Синоде Русской православной церкви этот вопрос будет детально исследовать… Повторюсь, что Александр Васильевич был действительно благочестивым христианином, это была основа его жизни", – заключил священнослужитель.
Прихожанка в храме Рождества Христова в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
"Святость — не анкетные данные". Почему Суворова еще не канонизировали
11 декабря 2020, 08:00
 
РелигияВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала