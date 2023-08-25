https://ria.ru/20230825/suvorov-1892241976.html

Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова

Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова - РИА Новости, 25.08.2023

Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова

Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:59

2023-08-25T15:59

2023-08-25T15:59

религия

владимир легойда

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа. Накануне сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после заседания Синода сообщил, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. "Александр Васильевич был глубоко верующим, православным человеком, в самом хорошем смысле слова был благочестивым христианином, и об этом имеется множество свидетельств в его жизни. Вместе с тем, вопрос о его почитании как святого и вопрос о том, имеется ли достаточное свидетельство о том, что господь ему даровал благодатную возможность оказывать чудотворную помощь в ответ на молитвы к нему, остается открытым. Поэтому, естественно, имеются какие-то факты, случаи, когда приписывается, что по обращению к Александру Васильевичу какие-то события происходили – это все надо очень детально исследовать, изучать и сопоставлять", – сказал РИА Новости Каледа. Он отметил, что Священный синод не постановил провести канонизацию, а заявил о том, что этот вопрос надо рассмотреть, и поэтому перед комиссией по канонизации святых в первую очередь стоит задача сбора и исследования возможных оснований для этого. "Поэтому, с моей точки зрения, этот вопрос действительно очень сложный, трудный вопрос. Полагаю, что церковь примет разумное решение и, естественно, комиссия по канонизации святых при Синоде Русской православной церкви этот вопрос будет детально исследовать… Повторюсь, что Александр Васильевич был действительно благочестивым христианином, это была основа его жизни", – заключил священнослужитель.

https://ria.ru/20230824/suvorov-1892108153.html

https://ria.ru/20201211/kanonizatsiya-1588681848.html

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владимир легойда, русская православная церковь