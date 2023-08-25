https://ria.ru/20230825/stolknovenie-1892123974.html

При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести

При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести - РИА Новости, 25.08.2023

При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести

Два грузовых судна, одно из которых шло под флагом Либерии, столкнулись в водах у японской префектуры Вакаяма, один корабль перевернулся, два человека числятся... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:34

2023-08-25T05:34

2023-08-25T05:34

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либерия

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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Два грузовых судна, одно из которых шло под флагом Либерии, столкнулись в водах у японской префектуры Вакаяма, один корабль перевернулся, два человека числятся пропавшими без вести. По данным телеканала NHK со ссылкой на береговую охрану, столкновение судов – одного под флагом Японии и одного под флагом Либерии – произошло поздно вечером четверга. Когда к месту прибыли патрульные катера, выяснилось, что грузовое судно под флагом Японии перевернулось. В момент столкновения на борту находились пять человек. Трое из них были спасены, двое числятся пропавшими без вести. К месту столкновения судов направлены вертолет и шесть патрульных катеров береговой охраны для проведения поисково-спасательной операции. Причина столкновения судов не уточняется.

https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html

https://ria.ru/20230812/pozhar-1889731554.html

вакаяма (город)

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япония

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вакаяма (город), либерия, япония, в мире