https://ria.ru/20230825/stolknovenie-1892123974.html
При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести
При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести - РИА Новости, 25.08.2023
При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести
Два грузовых судна, одно из которых шло под флагом Либерии, столкнулись в водах у японской префектуры Вакаяма, один корабль перевернулся, два человека числятся... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:34
2023-08-25T05:34
2023-08-25T05:34
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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Два грузовых судна, одно из которых шло под флагом Либерии, столкнулись в водах у японской префектуры Вакаяма, один корабль перевернулся, два человека числятся пропавшими без вести. По данным телеканала NHK со ссылкой на береговую охрану, столкновение судов – одного под флагом Японии и одного под флагом Либерии – произошло поздно вечером четверга. Когда к месту прибыли патрульные катера, выяснилось, что грузовое судно под флагом Японии перевернулось. В момент столкновения на борту находились пять человек. Трое из них были спасены, двое числятся пропавшими без вести. К месту столкновения судов направлены вертолет и шесть патрульных катеров береговой охраны для проведения поисково-спасательной операции. Причина столкновения судов не уточняется.
https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html
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вакаяма (город), либерия, япония, в мире
Вакаяма (город), Либерия, Япония, В мире
При столкновении судов у японской Вакаямы два человека пропали без вести
У японской Вакаямы столкнулись грузовые суда, два человека пропали без вести
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Два грузовых судна, одно из которых шло под флагом Либерии, столкнулись в водах у японской префектуры Вакаяма, один корабль перевернулся, два человека числятся пропавшими без вести.
По данным телеканала NHK со ссылкой на береговую охрану, столкновение судов – одного под флагом Японии
и одного под флагом Либерии – произошло поздно вечером четверга. Когда к месту прибыли патрульные катера, выяснилось, что грузовое судно под флагом Японии перевернулось.
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В момент столкновения на борту находились пять человек. Трое из них были спасены, двое числятся пропавшими без вести.
К месту столкновения судов направлены вертолет и шесть патрульных катеров береговой охраны для проведения поисково-спасательной операции.
Причина столкновения судов не уточняется.
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