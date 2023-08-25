https://ria.ru/20230825/stavropole-1892242104.html

Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье

Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье - РИА Новости, 25.08.2023

Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье

На Ставрополье утвержден инициированный главой региона Владимиром Владимировым региональный кадровый проект "Защитники"; его реализация начнется в сентябре... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:27

2023-08-25T16:27

2023-08-25T16:37

ставропольский край

владимир владимиров

трудоустройство

сво

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СТАВРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. На Ставрополье утвержден инициированный главой региона Владимиром Владимировым региональный кадровый проект "Защитники"; его реализация начнется в сентябре этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Инициатива направлена на обеспечение трудоустройства ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни. В том числе, разработаны меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края. Предусмотрена разработка индивидуального плана обучения, повышения квалификации и подбора подходящих вариантов трудоустройства. При этом будут учитываться жизненная ситуация, предыдущий опыт работы, состояние здоровья и предпочтения самого человека в его профессиональной самореализации. За каждым будет закреплен личный куратор, говорится в сообщении. Центральным звеном организации этой работы станет региональный филиал фонда "Защитники Отечества". В его центральном офисе и местных отделениях будут приниматься обращения ветеранов, участников СВО и членов их семей, добавили в пресс-службе. "Проект многогранный, мы хотим в нем объединить все наши усилия, связанные с поддержкой участников специальной военной операции для того чтобы наши защитники, их родные и близкие чувствовали, что мы думаем о них, помогаем и продолжим помогать всегда", - цитирует пресс-служба слова Владимирова. Для реализации проекта глава региона поставил задачу предусмотреть для ветеранов СВО пятипроцентный резерв в государственных и муниципальных органах управления, а также в подведомственных им организациях. Кроме того, доля социальных контрактов, заключенных с участниками СВО, должна составлять минимум 10%. Владимиров также поручил министерству труда и соцзащиты края использовать в поддержке ветеранов боевых действий опыт переобучения на востребованные специальности в том числе за счет средств краевого бюджета, предусмотренных региональным проектом Ставропольского края "Содействие занятости", подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230822/stavropole-1891550275.html

https://ria.ru/20230816/stavropole-1890429843.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, трудоустройство, сво