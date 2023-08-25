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Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье - РИА Новости, 25.08.2023
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Ставропольский край
 
16:27 25.08.2023 (обновлено: 16:37 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/stavropole-1892242104.html
Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье
Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье - РИА Новости, 25.08.2023
Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье
На Ставрополье утвержден инициированный главой региона Владимиром Владимировым региональный кадровый проект "Защитники"; его реализация начнется в сентябре... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:27
2023-08-25T16:37
ставропольский край
владимир владимиров
трудоустройство
сво
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СТАВРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. На Ставрополье утвержден инициированный главой региона Владимиром Владимировым региональный кадровый проект "Защитники"; его реализация начнется в сентябре этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Инициатива направлена на обеспечение трудоустройства ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни. В том числе, разработаны меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края. Предусмотрена разработка индивидуального плана обучения, повышения квалификации и подбора подходящих вариантов трудоустройства. При этом будут учитываться жизненная ситуация, предыдущий опыт работы, состояние здоровья и предпочтения самого человека в его профессиональной самореализации. За каждым будет закреплен личный куратор, говорится в сообщении. Центральным звеном организации этой работы станет региональный филиал фонда "Защитники Отечества". В его центральном офисе и местных отделениях будут приниматься обращения ветеранов, участников СВО и членов их семей, добавили в пресс-службе. "Проект многогранный, мы хотим в нем объединить все наши усилия, связанные с поддержкой участников специальной военной операции для того чтобы наши защитники, их родные и близкие чувствовали, что мы думаем о них, помогаем и продолжим помогать всегда", - цитирует пресс-служба слова Владимирова. Для реализации проекта глава региона поставил задачу предусмотреть для ветеранов СВО пятипроцентный резерв в государственных и муниципальных органах управления, а также в подведомственных им организациях. Кроме того, доля социальных контрактов, заключенных с участниками СВО, должна составлять минимум 10%. Владимиров также поручил министерству труда и соцзащиты края использовать в поддержке ветеранов боевых действий опыт переобучения на востребованные специальности в том числе за счет средств краевого бюджета, предусмотренных региональным проектом Ставропольского края "Содействие занятости", подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230822/stavropole-1891550275.html
https://ria.ru/20230816/stavropole-1890429843.html
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владимир владимиров, трудоустройство, сво
Ставропольский край, Владимир Владимиров, трудоустройство, СВО

Кадровый проект "Защитники" реализуют на Ставрополье

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкФонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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СТАВРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. На Ставрополье утвержден инициированный главой региона Владимиром Владимировым региональный кадровый проект "Защитники"; его реализация начнется в сентябре этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Инициатива направлена на обеспечение трудоустройства ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни. В том числе, разработаны меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края. Предусмотрена разработка индивидуального плана обучения, повышения квалификации и подбора подходящих вариантов трудоустройства. При этом будут учитываться жизненная ситуация, предыдущий опыт работы, состояние здоровья и предпочтения самого человека в его профессиональной самореализации. За каждым будет закреплен личный куратор, говорится в сообщении.
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Центральным звеном организации этой работы станет региональный филиал фонда "Защитники Отечества". В его центральном офисе и местных отделениях будут приниматься обращения ветеранов, участников СВО и членов их семей, добавили в пресс-службе.
"Проект многогранный, мы хотим в нем объединить все наши усилия, связанные с поддержкой участников специальной военной операции для того чтобы наши защитники, их родные и близкие чувствовали, что мы думаем о них, помогаем и продолжим помогать всегда", - цитирует пресс-служба слова Владимирова.
Для реализации проекта глава региона поставил задачу предусмотреть для ветеранов СВО пятипроцентный резерв в государственных и муниципальных органах управления, а также в подведомственных им организациях. Кроме того, доля социальных контрактов, заключенных с участниками СВО, должна составлять минимум 10%.
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Владимиров также поручил министерству труда и соцзащиты края использовать в поддержке ветеранов боевых действий опыт переобучения на востребованные специальности в том числе за счет средств краевого бюджета, предусмотренных региональным проектом Ставропольского края "Содействие занятости", подчеркнули в пресс-службе.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировтрудоустройствоСВО
 
 
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