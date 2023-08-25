https://ria.ru/20230825/srok-1892239081.html

В Краснодаре мужчине дали срок в колонии за попытку поджечь военкомат

В Краснодаре мужчине дали срок в колонии за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 25.08.2023

В Краснодаре мужчине дали срок в колонии за попытку поджечь военкомат

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии Олега Важдаева, который попытался поджечь военкомат в Краснодаре, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:47

2023-08-25T15:47

2023-08-25T15:47

происшествия

краснодар

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии Олега Важдаева, который попытался поджечь военкомат в Краснодаре, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в сентябре прошлого года Важдаев изготовил самодельные зажигательные изделия, после чего пришел к зданию военкомата Краснодара, поджег фитили и поочередно бросил их в окно военкомата. По "не зависящим от него обстоятельствам" пожара не случилось. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на теракт. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230504/omsk-1869659766.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар