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Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 25.08.2023 (обновлено: 22:17 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892321531.html
Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту
Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту - РИА Новости, 25.08.2023
Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту
Об ударе по украинскому порту, провокациях спецслужб противника и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:46
2023-08-25T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
марат хуснуллин
российское историческое общество
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Об ударе по украинскому порту, провокациях спецслужб противника и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииМеждународная обстановкаГибель ПригожинаОснователь группы "Вагнера" Евгений Пригожин внес большой вклад в спецоперацию, его гибель — большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал новость о гибели Пригожина печальной. При этом он отметил, что произошедшее ничего не меняет в плане сотрудничества страны с Россией.Владимир Путин не встречался с основателем группы "Вагнера" в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что фактов по авиакатастрофе пока не много, их предстоит выяснить следствию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности. Обстановка в России
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, марат хуснуллин, российское историческое общество, фсб, ржд, евгений пригожин, северный поток, су-25
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин, Российское историческое общество, ФСБ, РЖД, Евгений Пригожин, Северный поток, Су-25
Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту

МО РФ: корабли ВМФ ударили крылатыми ракетами по порту, используемому ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Об ударе по украинскому порту, провокациях спецслужб противника и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Провал контрнаступления ВСУ очевиден, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин;
  • Корабли ВМФ России крылатыми ракетами нанесли удар по порту, используемому войсками Украины;
  • Российские ВКС и средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25, до цели не долетели 73 дрона;
  • Украинская армия за сутки потеряла на Донецком и Купянском направлениях около 310 военнослужащих, отражены шесть атак противника.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Курс на истребление. На Украине признали огромные потери ВСУ
Вчера, 08:00

Международная обстановка

  • Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о завершении сделки по продаже российских подразделений группе компаний Arnest;
  • Посольство России 23 августа проинформировали о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинских властей;
  • Россия в полном объеме вернется в зерновую сделку при выполнении всех обязательств в отношении Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков;
  • Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на "Северных потоках", подтвердили более ранние сообщения СМИ, что следы ведут на Украину. При этом нет никаких фактов, подтверждающих вину России, говорится в материалах телеканала ZDF и издания Spiegel;
  • Москва предостерегла Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Украины, это может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова;
  • Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщили во внешнеполитическом ведомстве турецкой республики.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
Вчера, 08:18

Гибель Пригожина

Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин внес большой вклад в спецоперацию, его гибель — большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал новость о гибели Пригожина печальной. При этом он отметил, что произошедшее ничего не меняет в плане сотрудничества страны с Россией.
Владимир Путин не встречался с основателем группы "Вагнера" в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что фактов по авиакатастрофе пока не много, их предстоит выяснить следствию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности.
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Лукашенко ответил на вопрос о виновных в катастрофе самолета Пригожина
Вчера, 16:21

Обстановка в России

  • За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД стоят украинские спецслужбы, размещающие в Сети объявления о "быстром заработке" и предлагающие за работу 10-20 тысяч рублей, сообщила ФСБ России;
  • Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200. Как сообщили в экстренных службах, ее обломки упали в районе города Обнинск;
  • Восстановительные работы на Крымском мосту идут в соответствии с графиком, движение будет открыто в срок или даже раньше, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин;
  • Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в области в 1941-1943 годах. Заседание назначили на 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона;
  • Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил Хуснуллин;
  • Средства ПВО около 12:00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области;
  • Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку, уничтожив беспилотник над территорией Белгородской области;
  • Правоохранительные органы не остаются безразличными к оскорблениям участников спецоперации, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
  • Двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ деревни в Глушковском районе в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковМарат ХуснуллинРоссийское историческое обществоФСБРЖДЕвгений ПригожинСеверный потокСу-25
 
 
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