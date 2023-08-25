Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту
МО РФ: корабли ВМФ ударили крылатыми ракетами по порту, используемому ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Об ударе по украинскому порту, провокациях спецслужб противника и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Ход операции
- Провал контрнаступления ВСУ очевиден, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин;
- Корабли ВМФ России крылатыми ракетами нанесли удар по порту, используемому войсками Украины;
- Российские ВКС и средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25, до цели не долетели 73 дрона;
- Украинская армия за сутки потеряла на Донецком и Купянском направлениях около 310 военнослужащих, отражены шесть атак противника.
Международная обстановка
- Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о завершении сделки по продаже российских подразделений группе компаний Arnest;
- Посольство России 23 августа проинформировали о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинских властей;
- Россия в полном объеме вернется в зерновую сделку при выполнении всех обязательств в отношении Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков;
- Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на "Северных потоках", подтвердили более ранние сообщения СМИ, что следы ведут на Украину. При этом нет никаких фактов, подтверждающих вину России, говорится в материалах телеканала ZDF и издания Spiegel;
- Москва предостерегла Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Украины, это может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова;
- Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщили во внешнеполитическом ведомстве турецкой республики.
Гибель Пригожина
Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин внес большой вклад в спецоперацию, его гибель — большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал новость о гибели Пригожина печальной. При этом он отметил, что произошедшее ничего не меняет в плане сотрудничества страны с Россией.
Владимир Путин не встречался с основателем группы "Вагнера" в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что фактов по авиакатастрофе пока не много, их предстоит выяснить следствию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности.
Обстановка в России
- За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД стоят украинские спецслужбы, размещающие в Сети объявления о "быстром заработке" и предлагающие за работу 10-20 тысяч рублей, сообщила ФСБ России;
- Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200. Как сообщили в экстренных службах, ее обломки упали в районе города Обнинск;
- Восстановительные работы на Крымском мосту идут в соответствии с графиком, движение будет открыто в срок или даже раньше, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин;
- Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в области в 1941-1943 годах. Заседание назначили на 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона;
- Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил Хуснуллин;
- Средства ПВО около 12:00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области;
- Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку, уничтожив беспилотник над территорией Белгородской области;
- Правоохранительные органы не остаются безразличными к оскорблениям участников спецоперации, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
- Двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ деревни в Глушковском районе в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.