https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892321531.html

Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту

Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту - РИА Новости, 25.08.2023

Спецоперация, 25 августа: ВМФ нанес ракетный удар по украинскому порту

Об ударе по украинскому порту, провокациях спецслужб противника и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T21:46

2023-08-25T21:46

2023-08-25T22:17

специальная военная операция на украине

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российское историческое общество

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Об ударе по украинскому порту, провокациях спецслужб противника и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииМеждународная обстановкаГибель ПригожинаОснователь группы "Вагнера" Евгений Пригожин внес большой вклад в спецоперацию, его гибель — большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал новость о гибели Пригожина печальной. При этом он отметил, что произошедшее ничего не меняет в плане сотрудничества страны с Россией.Владимир Путин не встречался с основателем группы "Вагнера" в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что фактов по авиакатастрофе пока не много, их предстоит выяснить следствию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности. Обстановка в России

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892248083.html

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украина

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