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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.08.2023 (обновлено: 14:27 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892210143.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:16
2023-08-25T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."За сутки на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.
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харьковская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"За сутки на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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