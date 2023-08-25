https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892210143.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:16
2023-08-25T14:16
2023-08-25T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."За сутки на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Купянском направлении