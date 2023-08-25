https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892210143.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.08.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:16

2023-08-25T14:16

2023-08-25T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."За сутки на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, луганская народная республика