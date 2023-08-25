https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892196997.html

В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации

В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации

Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:28

2023-08-25T13:28

2023-08-25T13:28

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе, и поэтому, конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, будут заслуживать и заслуживают абсолютное порицание, и там, где это необходимо - наказание... И правоохранительные органы и общественные организации, они в данном случае не остаются индифферентными к таким проявлениям", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230825/assotsiatsiya-1892114353.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, безопасность