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В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892196997.html
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации
Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:28
2023-08-25T13:28
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе, и поэтому, конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, будут заслуживать и заслуживают абсолютное порицание, и там, где это необходимо - наказание... И правоохранительные органы и общественные организации, они в данном случае не остаются индифферентными к таким проявлениям", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230825/assotsiatsiya-1892114353.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации

Песков заявил, что общество нетерпимо к оскорблениям участников спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе, и поэтому, конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, будут заслуживать и заслуживают абсолютное порицание, и там, где это необходимо - наказание... И правоохранительные органы и общественные организации, они в данном случае не остаются индифферентными к таким проявлениям", - сказал Песков.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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