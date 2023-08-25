https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892196997.html
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации
Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:28
2023-08-25T13:28
2023-08-25T13:28
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе, и поэтому, конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, будут заслуживать и заслуживают абсолютное порицание, и там, где это необходимо - наказание... И правоохранительные органы и общественные организации, они в данном случае не остаются индифферентными к таким проявлениям", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230825/assotsiatsiya-1892114353.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле заявили о нетерпимости к оскорблениям участников спецоперации
Песков заявил, что общество нетерпимо к оскорблениям участников спецоперации
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы не остаются индифферентными к оскорблениям участников специальной военной операции, нетерпимость к таким поступкам абсолютная в обществе, а подонки, которые это делают, заслуживают наказания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе, и поэтому, конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, будут заслуживать и заслуживают абсолютное порицание, и там, где это необходимо - наказание... И правоохранительные органы и общественные организации, они в данном случае не остаются индифферентными к таким проявлениям", - сказал Песков.
В Магаданской области создадут ассоциацию ветеранов спецоперации