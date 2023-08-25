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Минск прекратил действие двух соглашений с Киевом
Минск прекратил действие двух соглашений с Киевом - РИА Новости, 25.08.2023
Минск прекратил действие двух соглашений с Киевом
Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашений с Украиной о сотрудничестве в области ветеринарной медицины и о сотрудничестве в области... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:41
2023-08-25T00:41
2023-08-25T00:41
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МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашений с Украиной о сотрудничестве в области ветеринарной медицины и о сотрудничестве в области карантина растений, говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. "Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, подписанного в Мозыре 1 августа 2002 года", - говорится в документе. Также правительство Белоруссии решило прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, подписанного в Минске 7 октября 2013 года. Правительство поручило МИД направить уведомление о прекращении данных соглашений. Постановление вступило в силу с момента принятия - 24 августа. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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белоруссия, украина, минск, в мире
Белоруссия, Украина, Минск, В мире
Минск прекратил действие двух соглашений с Киевом
Минск прекратил действие соглашений с Киевом по ветеринарии и карантину растений