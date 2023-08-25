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В Берлине началось слушание по делу о попытке поджечь офис РИА Новости
В Берлине началось слушание по делу о попытке поджечь офис РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2023
В Берлине началось слушание по делу о попытке поджечь офис РИА Новости
В Берлине состоялось первое заседание по делу 55-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания, где работают корреспонденты... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:15
2023-08-25T11:15
2023-08-25T13:44
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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. В Берлине состоялось первое заседание по делу 55-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания, где работают корреспонденты РИА Новости.Оно длилось около 15 минут, в течение которых оглашалось обвинение. Как заявил прокурор, зачитывая текст, фигурант дела сам собрал "неконвенциональное взрывное устройство", затем разместил его на территории жилого дома. Предполагается, что разбирательства продлятся до 15 декабря этого года. Всего предусмотрены 20 заседаний."Я удовлетворен, что начался судебный процесс над подозреваемым. Мне лично было интересно посмотреть в глаза тому, кто покушался на меня, моих коллег и членов их семей. Надеюсь, суд вынесет справедливое решение", — сказал руководитель представительства агентства в ФРГ Сергей Феоктистов.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, риа новости, медиа - общество
В мире, Берлин (город), Германия, РИА Новости, Медиа - Общество
В Берлине началось слушание по делу о попытке поджечь офис РИА Новости
Начался суд по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине
БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. В Берлине состоялось первое заседание по делу 55-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания, где работают корреспонденты РИА Новости.
Оно длилось около 15 минут, в течение которых оглашалось обвинение. Как заявил прокурор, зачитывая текст, фигурант дела сам собрал "неконвенциональное взрывное устройство", затем разместил его на территории жилого дома.
В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине
Предполагается, что разбирательства продлятся до 15 декабря этого года. Всего предусмотрены 20 заседаний.
"Я удовлетворен, что начался судебный процесс над подозреваемым. Мне лично было интересно посмотреть в глаза тому, кто покушался на меня, моих коллег и членов их семей. Надеюсь, суд вынесет справедливое решение", — сказал руководитель представительства агентства в ФРГ
Сергей Феоктистов.
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
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