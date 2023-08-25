Рейтинг@Mail.ru
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 25.08.2023 (обновлено: 10:44 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/shtab-kvartira-1892148277.html
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 25.08.2023
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН
Штаб-квартира ООН в Женеве закрывалась в пятницу утром на 16 минут по соображениям безопасности, сейчас проблема решена, все входы вновь открыты, говорится в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:09
2023-08-25T10:44
в мире
женева (город)
швейцария
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:211:2456:1593_1920x0_80_0_0_54decb06abdb5060a91ea03f606581bd.jpg
ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве закрывалась в пятницу утром на 16 минут по соображениям безопасности, сейчас проблема решена, все входы вновь открыты, говорится в сообщениях, отправленных официальным представителем штаб-квартиры Алессандрой Веллуччи аккредитованным журналистам. "Доводим до вашего сведения, что Дворец Наций (ООН - ред.) временно закрыт из-за сохраняющихся проблем с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время", - написала она в 07.47 (08.47 по мск). В сообщении, отправленном 16 минутами позже, в 08.03 (09.03 по мск), Веллуччи уточняет, что проблема с безопасностью решена и все входы снова открыты. При этом информации об источнике проблемы в тексте нет.
https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html
женева (город)
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eebd2fbeeb70884d56cad1639d4b42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), швейцария, оон
В мире, Женева (город), Швейцария, ООН
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН

В Женеве решили проблему безопасности и открыли доступ в штаб-квартиру ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве закрывалась в пятницу утром на 16 минут по соображениям безопасности, сейчас проблема решена, все входы вновь открыты, говорится в сообщениях, отправленных официальным представителем штаб-квартиры Алессандрой Веллуччи аккредитованным журналистам.
"Доводим до вашего сведения, что Дворец Наций (ООН - ред.) временно закрыт из-за сохраняющихся проблем с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время", - написала она в 07.47 (08.47 по мск).
В сообщении, отправленном 16 минутами позже, в 08.03 (09.03 по мск), Веллуччи уточняет, что проблема с безопасностью решена и все входы снова открыты. При этом информации об источнике проблемы в тексте нет.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии
16 декабря 2022, 14:41
 
В миреЖенева (город)ШвейцарияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала