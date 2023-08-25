https://ria.ru/20230825/shtab-kvartira-1892148277.html
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 25.08.2023
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН
Штаб-квартира ООН в Женеве закрывалась в пятницу утром на 16 минут по соображениям безопасности, сейчас проблема решена, все входы вновь открыты, говорится в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:09
2023-08-25T10:09
2023-08-25T10:44
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ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве закрывалась в пятницу утром на 16 минут по соображениям безопасности, сейчас проблема решена, все входы вновь открыты, говорится в сообщениях, отправленных официальным представителем штаб-квартиры Алессандрой Веллуччи аккредитованным журналистам. "Доводим до вашего сведения, что Дворец Наций (ООН - ред.) временно закрыт из-за сохраняющихся проблем с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время", - написала она в 07.47 (08.47 по мск). В сообщении, отправленном 16 минутами позже, в 08.03 (09.03 по мск), Веллуччи уточняет, что проблема с безопасностью решена и все входы снова открыты. При этом информации об источнике проблемы в тексте нет.
https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, женева (город), швейцария, оон
В мире, Женева (город), Швейцария, ООН
В Женеве снова открыли штаб-квартиру ООН
В Женеве решили проблему безопасности и открыли доступ в штаб-квартиру ООН
ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве закрывалась в пятницу утром на 16 минут по соображениям безопасности, сейчас проблема решена, все входы вновь открыты, говорится в сообщениях, отправленных официальным представителем штаб-квартиры Алессандрой Веллуччи аккредитованным журналистам.
"Доводим до вашего сведения, что Дворец Наций (ООН - ред.) временно закрыт из-за сохраняющихся проблем с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время", - написала она в 07.47 (08.47 по мск).
В сообщении, отправленном 16 минутами позже, в 08.03 (09.03 по мск), Веллуччи уточняет, что проблема с безопасностью решена и все входы снова открыты. При этом информации об источнике проблемы в тексте нет.
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии