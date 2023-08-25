https://ria.ru/20230825/shkoly-1892130497.html

Приморским школам из-за наводнения рекомендовали сдвинуть начало учебы

Приморским школам из-за наводнения рекомендовали сдвинуть начало учебы - РИА Новости, 25.08.2023

Приморским школам из-за наводнения рекомендовали сдвинуть начало учебы

Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T07:23

2023-08-25T07:23

2023-08-25T07:23

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах, сообщает краевое правительство. Как рассказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова, в этом году во многих учебных заведениях края провели капитальный ремонт. Школы и детские сады региона были полностью готовы начать обучение, но из-за паводка в ряде муниципалитетов учебные заведения пострадали. Сейчас нужно просушивать помещения, делать ремонт. "Мы получили большое количество обращений от родительских комитетов о том, чтобы 1 сентября прошло в торжественной праздничной обстановке, а далее учебный процесс был скорректирован. А именно родители предложили на первой учебной неделе провести максимальное количество занятий дополнительного образования, внеурочной деятельности, уроков здоровья для того, чтобы вход в учебный образовательный процесс был плавным и позволил многим семьям за это время собрать детей в школу, а нам – качественно подготовить все помещения под образовательный процесс", – приводятся слова Шамоновой. Министерство рекомендовало муниципалитетам на первой учебной неделе организовать занятия с учетом запросов родителей. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало топить участки и жилые дома. В пятницу к региону пришел циклон, который обрушил на районы сильные ливни.

https://ria.ru/20230816/khanun-1890456214.html

https://ria.ru/20230825/tsiklon-1892130189.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край