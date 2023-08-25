https://ria.ru/20230825/sev-1892245720.html

Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области

Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области - РИА Новости, 25.08.2023

Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области

Аграрии Белгородской области приступили к севу озимых культур, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:14

2023-08-25T16:14

2023-08-25T16:14

белгородская область

белгородская область

красногвардейский район

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg

БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Аграрии Белгородской области приступили к севу озимых культур, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Наши аграрии приступили к севу озимых: первые 80 гектаров засеяны в Красногвардейском районе, а всего в этом году под озимыми культурами будет более 400 тысяч гектаров", - сообщил губернатор. Как отметили в региональном правительстве, полевые работы в области идут полным ходом. На финишную прямую вышла уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, причём зерновые убраны на 90%. Белгородские хлеборобы намолотили 2,5 миллиона тонн зерна. "В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом – почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок", – сказал Гладков. Кроме того, по данным регионального правительства, белгородские сельхозтоваропроизводители приступили к уборке технических культур, а именно – сахарной свёклы. Урожайность тоже высокая, на сегодня она составляет от 400 до 650 центнеров с гектара. Уборку сладких корнеплодов, по оперативным данным, ведут в Волоконовском, Валуйском, Вейделевском, Красногвардейском и Шебекинском муниципалитетах. Также в четверг ее переработку запустил Валуйский сахарный завод. Это означает старт очередного сахарного сезона в Белгородской области.

https://ria.ru/20230809/voda-1889129359.html

белгородская область

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков