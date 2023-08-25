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Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области
Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области - РИА Новости, 25.08.2023
Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области
Аграрии Белгородской области приступили к севу озимых культур, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:14
2023-08-25T16:14
2023-08-25T16:14
белгородская область
белгородская область
красногвардейский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Аграрии Белгородской области приступили к севу озимых культур, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Наши аграрии приступили к севу озимых: первые 80 гектаров засеяны в Красногвардейском районе, а всего в этом году под озимыми культурами будет более 400 тысяч гектаров", - сообщил губернатор. Как отметили в региональном правительстве, полевые работы в области идут полным ходом. На финишную прямую вышла уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, причём зерновые убраны на 90%. Белгородские хлеборобы намолотили 2,5 миллиона тонн зерна. "В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом – почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок", – сказал Гладков. Кроме того, по данным регионального правительства, белгородские сельхозтоваропроизводители приступили к уборке технических культур, а именно – сахарной свёклы. Урожайность тоже высокая, на сегодня она составляет от 400 до 650 центнеров с гектара. Уборку сладких корнеплодов, по оперативным данным, ведут в Волоконовском, Валуйском, Вейделевском, Красногвардейском и Шебекинском муниципалитетах. Также в четверг ее переработку запустил Валуйский сахарный завод. Это означает старт очередного сахарного сезона в Белгородской области.
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белгородская область
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белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Красногвардейский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области
Губернатор Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости.
Аграрии Белгородской области приступили к севу озимых культур, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице
в соцсети "ВКонтакте".
"Наши аграрии приступили к севу озимых: первые 80 гектаров засеяны в Красногвардейском районе
, а всего в этом году под озимыми культурами будет более 400 тысяч гектаров", - сообщил губернатор.
Как отметили в региональном правительстве, полевые работы в области идут полным ходом. На финишную прямую вышла уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, причём зерновые убраны на 90%. Белгородские хлеборобы намолотили 2,5 миллиона тонн зерна.
"В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом – почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок", – сказал Гладков.
Кроме того, по данным регионального правительства, белгородские сельхозтоваропроизводители приступили к уборке технических культур, а именно – сахарной свёклы. Урожайность тоже высокая, на сегодня она составляет от 400 до 650 центнеров с гектара. Уборку сладких корнеплодов, по оперативным данным, ведут в Волоконовском, Валуйском, Вейделевском, Красногвардейском и Шебекинском муниципалитетах. Также в четверг ее переработку запустил Валуйский сахарный завод. Это означает старт очередного сахарного сезона в Белгородской области.
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