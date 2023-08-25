https://ria.ru/20230825/sanktsii-1892118711.html

Посольство России в США отреагировало на введение санкций против "Артека"

Посольство России в США отреагировало на введение санкций против "Артека" - РИА Новости, 25.08.2023

Посольство России в США отреагировало на введение санкций против "Артека"

Американские санкции против международного детского центра "Артек", которые были введены в связи с так называемым "вывозом" украинских детей, основаны на... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:39

2023-08-25T03:39

2023-08-25T03:39

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американские санкции против международного детского центра "Артек", которые были введены в связи с так называемым "вывозом" украинских детей, основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных, заявили в посольстве России в США. В четверг минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан РФ, а также международного детского центра "Артек". Санкции, объявленные в День независимости Украины, введены по "закону Магнитского" за нарушения прав человека, в данном случае администрация США указала на ситуацию с вменяемым РФ вывозом украинских детей. В посольстве РФ в США заявили, что новые голословные обвинения США о якобы "принудительном перемещении и незаконной депортации украинских детей" из зоны конфликта поражают одиозностью, цинизмом и малодушием. "Под флагом защиты прав несовершеннолетних Вашингтон, среди прочего, вводит рестрикции против Международного детского центра "Артек". Что это, если не стремление отыграться на самых беззащитных? На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад", - заявили в посольстве. В посольстве добавили, что попытки США представить себя в числе главных поборников законных интересов детей не обоснованы ни де-юре, ни де-факто, а также напомнили, что Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей охраны данной уязвимой категории населения. "Показушная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО", как подчеркнули в посольстве, вызвана прежде всего тем, что американские власти рассматривают Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей (преимущественно славянского происхождения), подробные сведения об этом, включая многочисленные случаи грубейшего попрания в США прав несовершеннолетних граждан России, содержатся в профильном докладе МИД России. В посольстве призвали Вашингтон прекратить циничное использование детской проблематики для сведения геополитических счетов. "Вместо нравоучений американским властям следует критично взглянуть на собственные действия, включая поставки Киеву тяжелых вооружений, от которых в том числе числе гибнут дети, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, больницы", - говорится в заявлении. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Львова-Белова отмечала, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей с родными, проживающими на Украине и в других странах, а сообщения западных СМИ о так называемой "депортации" являются не чем иным, как сфабрикованным мифом — для дискредитации России в глазах мировой общественности. Она напомнила озвученную президентом Владимиром Путиным позицию страны, что если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению. Президент РФ ранее заявил, что история с "похищением" детей с Украины якобы Россией раздута, на самом деле была предпринята попытка спасения из детских домов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230824/artek-1892072516.html

https://ria.ru/20230824/bayden-1891976817.html

https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891868642.html

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